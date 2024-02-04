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Видео ⟩ Серьезный пожар в Юрмале: загорелся двухэтажный жилой дом

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В воскресенье, 4 февраля, в 18:49 пожарные получили вызов на улицу Ясмину в Юрмале, где открытым пламенем горит двухэтажный жилой дом, сообщили порталу TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Смотрите видео ниже.

До прибытия пожарных из здания были эвакуированы три человека. В данный момент к тушению привлечены пять автоцистерн и одна автолестница.

Общая площадь возгорания - 135 квадратных метров. Горят крыша, а также первый и второй этажи здания.

Как видно на видео, опубликованном Sadursme, частный дом горит открытым пламенем.

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