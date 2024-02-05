Протесты фермеров: министр отметил, что ряд требований уже выполнен

Он также считает, что у фермеров нет оснований проводить подобную акцию протеста в Риге неделей позже. "Думаю, что оснований нет, потому что то, чего хотят фермеры, уже сделано", - сказал министр.

Он напомнил, что правительство уже приняло решение о запрете импорта зерна из России и Беларуси, подготовлены правила, которые позволят в более длительный период и более широкому кругу фермеров получать компенсации, приобретя страховые полисы, а также увеличена поддержка частичного погашения процентов по кредитам.

"Есть некоторые вещи, которые не удалось сделать из-за бюрократии, потому что это связано со стратегическим планом, который должен быть согласован с брюссельскими чиновниками. План можно менять раз в год", - сказал Краузе, добавив, что в настоящее время идет работа над предложениями к плану.

В то же время министр признал, что бюрократия действительно огромна и очень сложно выполнить все требования. "Я сам фермер и очень хорошо понимаю ситуацию", - сказал он.