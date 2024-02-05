Цена электричества на прошлой неделе снизилась на 21%

Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 6% и составило 568 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 4% меньше, чем неделей ранее, и составил 141 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 7% - до 177 ГВт/ч. А в Литве было потреблено 250 ГВт/ч электроэнергии, что на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

На минувшей неделе выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 1%, и всего было произведено 418 ГВт/ч. В Латвии объем выработки электроэнергии был на 9% меньше, чем неделей ранее, - 153 ГВт/ч. В Эстонии производство выросло на 1% - до 86 ГВт/ч. При этом в Литве производство электроэнергии выросло на 12% и достигло 179 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки в Латвии вдвое превысил потребление, в Эстонии составил 49%, а в Литве - 72%. В странах Балтии было произведено 74% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

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