Цена электричества на прошлой неделе снизилась на 21%

Средняя цена электроэнергии на прошлой неделе в Латвии снизилась на 21% и составила 64,40 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили агентству LЕТА представители АО Latvenergo.
На прошлой неделе цены на электроэнергию снизились почти во всех торговых округах Nord Pool. В странах Балтии цена электроэнергии одинаково снизилась на 21% и составила 64,40 евро за МВт/ч.
Средняя цена системы Nord Pool за минувшую неделю снизилась на 32% и составила 30,56 евро за МВт/ч. В то же время средняя цена электроэнергии в Польше на прошлой неделе составила 71,15 евро за МВт/ч, в Германии - 59,92 евро за МВт/ч, а в Австрии - 71,11 евро за МВт/ч.
Как и неделей ранее, на минувшей неделе снижению цен на электроэнергию способствовало повышение на 16% выработки ветряных электростанций в регионе Nord Pool. При этом погода осталась теплее нормы, что стало причиной снижения потребления на 4% по сравнению с предыдущей неделей.
Помимо этого, влияние на цены на электроэнергию в Балтии оказало увеличение на 4% потоков энергии из шведской торговой зоны SE4. Между тем, потоки из Финляндии сократились на 44% из-за отключения финско-эстонского межгосударственного соединения EstLink-2.
В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 9267 гигаватт-часов (ГВт/ч), а общий объем выработки - 9903 ГВт/ч.
Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 6% и составило 568 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 4% меньше, чем неделей ранее, и составил 141 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 7% - до 177 ГВт/ч. А в Литве было потреблено 250 ГВт/ч электроэнергии, что на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
На минувшей неделе выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 1%, и всего было произведено 418 ГВт/ч. В Латвии объем выработки электроэнергии был на 9% меньше, чем неделей ранее, - 153 ГВт/ч. В Эстонии производство выросло на 1% - до 86 ГВт/ч. При этом в Литве производство электроэнергии выросло на 12% и достигло 179 ГВт/ч.
На минувшей неделе объем выработки в Латвии вдвое превысил потребление, в Эстонии составил 49%, а в Литве - 72%. В странах Балтии было произведено 74% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!