Латвия строит заводы и привлекает инвесторов

Потенциал в 5 млрд евро

Как рассказали TVNET+ в LIAA, не обо всех проектах пока можно говорить публично: большинство инвесторов не хотят преждевременно раскрывать свои карты, что связано как с коммерческой тайной, так и с конкурентной ситуацией на мировом рынке. Однако в основном речь о привлечении инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью, чтобы приток иностранного капитала стимулировал более быстрые изменения в экономике: биомедицину, фотонику, энергетику, ИТ и т.п.