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Латвия строит заводы и привлекает инвесторов

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Заводские конструкции будут установлены за три месяца.
Заводские конструкции будут установлены за три месяца. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В прошлом году, при участии Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), в Латвии реализовано 46 инвестиционных проектов на общую сумму 618,9 млн евро, благодаря чему будет создано свыше 2500 рабочих мест. TVNET+ выяснил подробности.

Потенциал в 5 млрд евро

Как рассказали TVNET+ в LIAA, не обо всех проектах пока можно говорить публично: большинство инвесторов не хотят преждевременно раскрывать свои карты, что связано как с коммерческой тайной, так и с конкурентной ситуацией на мировом рынке. Однако в основном речь о привлечении инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью, чтобы приток иностранного капитала стимулировал более быстрые изменения в экономике: биомедицину, фотонику, энергетику, ИТ и т.п.

География инвесторов выглядит так:

  • Дания (7 проектов)
  • Литва (5 проектов)
  • Норвегия, Финляндия, Германия, Швеция (по 3 проекта)
  • Великобритания, США, Италия, Нидерланды, Швейцария (по 2 проекта)
  • Австрия, Беларусь, Бельгия, Бермуды, Эстония, Израиль, Япония, Канада, Казахстан, Китай, Люксембург, Украина (по 1 проекту).

От женских прокладок до металлопроката

Одним из самых крупных инвестиционных проектов стал приход в Латвию европейской металлообрабатывающей компании Marcegaglia (Италия). Они приобрели дочернее предприятие подсанкционной российской "Северстали", таким образом получив полный контроль над сервисным центром в Риге, а также его дочерними компаниями в Польше и Украине. За три года итальянское предприятие планирует увеличить оборот до 300 миллионов евро и создать 300 новых рабочих мест.

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