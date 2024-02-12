Латвия строит заводы и привлекает инвесторов

В прошлом году, при участии Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), в Латвии реализовано 46 инвестиционных проектов на общую сумму 618,9 млн евро, благодаря чему будет создано свыше 2500 рабочих мест. TVNET+ выяснил подробности.
Потенциал в 5 млрд евро
Как рассказали TVNET+ в LIAA, не обо всех проектах пока можно говорить публично: большинство инвесторов не хотят преждевременно раскрывать свои карты, что связано как с коммерческой тайной, так и с конкурентной ситуацией на мировом рынке. Однако в основном речь о привлечении инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью, чтобы приток иностранного капитала стимулировал более быстрые изменения в экономике: биомедицину, фотонику, энергетику, ИТ и т.п.
География инвесторов выглядит так:
- Дания (7 проектов)
- Литва (5 проектов)
- Норвегия, Финляндия, Германия, Швеция (по 3 проекта)
- Великобритания, США, Италия, Нидерланды, Швейцария (по 2 проекта)
- Австрия, Беларусь, Бельгия, Бермуды, Эстония, Израиль, Япония, Канада, Казахстан, Китай, Люксембург, Украина (по 1 проекту).
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