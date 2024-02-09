Первая очередь строительcтва нового моста Rail Baltica обойдется в 20 млн евро

Он рассказал, что строительные работы первой очереди, которые должны быть выполнены менее чем за два года, предусматривают строительство двух опор на правом берегу Даугавы - конечной опоры на ул. Маскавас и промежуточной опоры на набережной генерала Радзиня между проезжими частями, а также первой опоры в Даугаве. Кроме того, в первую очередь строительства моста включено строительство пролетной конструкции длиной около 140 метров.

При этом, комментируя общие затраты на строительство нового моста через Даугаву, Вингрис отметил, что после строительных работ первой очереди на строительство той части моста, которая следует за опорой в воде до ул. Мукусалас, длиной примерно один км,

потребуется дополнительно 70 млн, и на эти цели подана заявка на финансирование Европейского союза.

Вингрис добавил, что к этим выплатам добавятся связанные со строительным надзором расходы и индексация инфляции.

На вопрос, когда мост может быть готов, Вингрис ответил, что это зависит от финансирования.