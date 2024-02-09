Первая очередь строительcтва нового моста Rail Baltica обойдется в 20 млн евро

Работы первой очереди по строительcтву нового моста Rail Baltica через Даугаву в общей сложности обойдутся в неполные 20 млн евро, заявил в пятницу, 9 февраля, на мероприятии для СМИ председатель правления ответственного за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica в Латвии SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Каспар Вингрис.
Он рассказал, что строительные работы первой очереди, которые должны быть выполнены менее чем за два года, предусматривают строительство двух опор на правом берегу Даугавы - конечной опоры на ул. Маскавас и промежуточной опоры на набережной генерала Радзиня между проезжими частями, а также первой опоры в Даугаве. Кроме того, в первую очередь строительства моста включено строительство пролетной конструкции длиной около 140 метров.
При этом, комментируя общие затраты на строительство нового моста через Даугаву, Вингрис отметил, что после строительных работ первой очереди на строительство той части моста, которая следует за опорой в воде до ул. Мукусалас, длиной примерно один км,
потребуется дополнительно 70 млн, и на эти цели подана заявка на финансирование Европейского союза.
Вингрис добавил, что к этим выплатам добавятся связанные со строительным надзором расходы и индексация инфляции.
На вопрос, когда мост может быть готов, Вингрис ответил, что это зависит от финансирования.
"Если в нашем распоряжении будет заявленное финансирование Европейского инструмента соединения инфраструктуры (EISI) на строительство нового моста, то за три года мы сможем построить мост как готовую конструкцию. Он сразу может быть доступен пешеходам и велосипедистам, чтобы добраться на Закюсалу или Мукусалу", - заявил Вингрис.
В компании также сообщили, что железнодорожный мост Rail Baltica через Даугаву будет протяженностью один километр с двумя путями с колеей европейского стандарта (1435 мм), кроме того, на мосту предусмотрена полоса для движения пешеходов и велосипедистов.
В компании рассказали, что новый мост начнется у ул. Маскавас, пересечет Даугаву, Закюсалу, Малую Даугаву, и закончится у ул. Мукусалас. Строители подчеркивают, что в европейском масштабе мост уникален, поскольку с учетом железнодорожных нагрузок и технических решений проекта высота конструкции пролетов сравнительно невелика по отношению к его длине.
Как сообщалось, если изначально предполагалось, что расходы на строительство Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, то впоследствии вовлеченные стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть затрат будет покрываться за счет средств Евросоюза. Железнодорожную линию Rail Baltica планируется открывать поэтапно в период с 2028 года по 2030 год.
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