По подозрению в мошенничестве с госсредствами расследуют 15 "крестьянских дел"

В настоящее время эта фирма подала заявление о банкротстве, а Розе, который также был поверенным по доверенности, теперь работает консультантом в строительной компании, которая раньше называлась RC Holding, а теперь - Maverik. Ее владельцем и членом правления является его друг Роберт Лапиньш, который также проходит по делу. Розе считает, что сотрудники EPPO и Государственной полиции, работающие по его поручению, сами не понимали, за что их надо было задерживать: "Я скажу так - или кто-то хочет как-то показать свою власть, или же это установки из Европы. Так или иначе, то, что сейчас происходит, я считаю - это очень большой рэкет, чем они занимаются".

Из всех объектов, в связи с которыми ведется следствие, Maverik продолжает реконструкцию цеха первичной переработки фруктов и овощей кооперативного общества Mūsmāju dārzeņi в Бранкас. Это уже делается без европейского финансирования. Бывший председатель правления кооператива Эдгар Бракше подал в сентябре в отставку - скорее всего, из-за уголовного дела. В свою очередь, производитель чеснока Артур Кимс был вынужден остановить реконструкцию овощебазы в Элее после того, как Служба поддержки села приостановила ему финансирование.

Судя по релизу ЕРРО об этом проекте, подозрения следующие: четыре заказчика договорились с победившим строительным подрядчиком о процедурах закупок, а застройщик помог организовать подачу заявок фиктивных конкурентов.