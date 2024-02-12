По подозрению в мошенничестве с госсредствами расследуют 15 "крестьянских дел"

Одно из требований фермеров в ходе протестов - "снижение бюрократии", в основном за счет упрощения баз данных по сельскому хозяйству и снижения требований к отчетности. Но есть одна область, где контроль действительно недостаточен - по крайней мере по мнению Европейской прокуратуры (EPPO). Речь идет о закупках частного сектора, которые осуществляются за счет средств Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов, а значит, на деньги налогоплательщиков. При подозрении на мошенничество Служба поддержки села (LAD) приостанавливает выплаты по софинансированию. Однако в передаче De Facto Латвийского телевидения EPPO признает, что случаи с фермерами, которые попали в ее поле зрения, скорее всего, являются верхушкой айсберга.
Европейскую прокуратуру создали в середине 2021 года, чтобы расследовать дела, угрожающие финансовым интересам Евросоюза. Поэтому в ее компетенции - борьба с мошенничеством с еврофондами, в том числе и с Европейским сельскохозяйственным фондом.
"За чуть более чем два с половиной года работы Европейской прокуратуры мы расследовали 15 случаев предполагаемого мошенничества с государственными средствами, предназначенными для сельского хозяйства. По двум делам против четырех человек уже вступили в силу осуждающие приговоры; ряд дел находится на рассмотрении в судах; и, конечно, большинство из них все еще находятся на стадии досудебного расследования", - рассказал прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс.
Несмотря на то, что сами крестьяне утверждают, что мошенничество невозможно, поскольку европейские деньги должны соответствовать их собственным, имеющиеся данные свидетельствуют об обратном.
Самый первый приговор, которого добилась в Латвии Европейская прокуратура, был связан с мошенничеством на сумму более 100 000 евро при закупках с поддержкой финансирования из Европейского сельскохозяйственного фонда: при строительстве двух туннельных теплиц победа подконтрольной компании была организована путем ценового сговора.
По второму делу признавших вину братьев Андриса и Интарса Галишей приговорили к денежным штрафам и условным сроком. Всего по трем проектам было украдено 100 000 евро, а запросы на выплату еще 90 тысяч евро обвиняемые отозвали.
В их схеме фирма IGAS SG, которой управляли два брата, выступала в качестве субподрядчика при реконструкции дренажных систем в крестьянском хозяйстве одного из братьев.
То, что работы фактически ведут они, от LAD было скрыто. Такие конфликты интересов для получателей финансирования запрещены.
LAD предприятия братьев Галишей исключила из круга получателей поддержки, в частности, они не могут подавать заявки на проекты. Одно из них - IGAS SG - на своем сайте даже хвалится опытом по привлечению средств еврофондов и предлагает свои консультации.
"Ситуация не нормальная - есть правила, есть процесс, все контролируется, и потом через два года приезжает ЕРРО и говорит нет", - говорит заместитель председателя правления общества "Крестьянский Сейм" (ZSA) Майра Дзелзкалея-Бурмистре. Несколько членов ZSA сейчас вовлечены в расследуемые ЕРРО процессы, поэтому общество недоумевает, как крестьяне могут мошенничать, так как все стадии проектов строго контролируются LAD.
Весной прошлого года EPPO сообщила об аресте восьми человек в Земгальском регионе по подозрению в попытке выманить 2,5 миллиона евро из бюджетов ЕС и Латвии в рамках четырех проектов.
Одним из центральных действующих лиц в этом деле является Арвил Розе, сын бывшего водителя Юриса Лаздиньша и его знакомый. Семь лет назад его компания RC Būvnieks расширила комплекс предварительной обработки зерна для хозяйства Лаздиньша в рамках проекта, софинансируемого Европой.
В настоящее время эта фирма подала заявление о банкротстве, а Розе, который также был поверенным по доверенности, теперь работает консультантом в строительной компании, которая раньше называлась RC Holding, а теперь - Maverik. Ее владельцем и членом правления является его друг Роберт Лапиньш, который также проходит по делу. Розе считает, что сотрудники EPPO и Государственной полиции, работающие по его поручению, сами не понимали, за что их надо было задерживать: "Я скажу так - или кто-то хочет как-то показать свою власть, или же это установки из Европы. Так или иначе, то, что сейчас происходит, я считаю - это очень большой рэкет, чем они занимаются".
Из всех объектов, в связи с которыми ведется следствие, Maverik продолжает реконструкцию цеха первичной переработки фруктов и овощей кооперативного общества Mūsmāju dārzeņi в Бранкас. Это уже делается без европейского финансирования. Бывший председатель правления кооператива Эдгар Бракше подал в сентябре в отставку - скорее всего, из-за уголовного дела. В свою очередь, производитель чеснока Артур Кимс был вынужден остановить реконструкцию овощебазы в Элее после того, как Служба поддержки села приостановила ему финансирование.
Судя по релизу ЕРРО об этом проекте, подозрения следующие: четыре заказчика договорились с победившим строительным подрядчиком о процедурах закупок, а застройщик помог организовать подачу заявок фиктивных конкурентов.
А совсем недавно, осенью прошлого года, ЕРРО задержала в рамках уголовного дела управляющего крестьянским хозяйством Vecsiljāņi, производителя молока, и главу Ievas siers Юриса Спрукулиса. В прошлом году по рекомендации ZSA он был назначен кавалером Креста за заслуги. Несколько недель назад его акции были арестованы. Есть подозрения в хищении суммы в один миллион евро на двух проектах - строительстве комплекса по производству кормов и коровника для молочного скота. Подозрения падают и на строителя обоих объектов Bio Stoker. Из сообщения EPPO ясно, что строительная компания была тесно связана с бенефициаром и что имело место неоправданное завышение цен.
Руководство ZSA озадачено процессами, происходящими как в Земгальской группе, так у владельца Vecsiljāņi Спрукулиса. Во время интервью они вступают в противоречие - сначала утверждают, что очень трудно найти обязательных минимум трех участников тендера, поэтому строителям приходится звонить и просить их подать заявку, а через минуту руководители "Крестьянского Сейма" заявляют, что процедуры закупок очень прозрачны - объявления публикуются на сайте Бюро мониторинга закупок, которое строители очень тщательно отслеживают.
Аргумент о том, что мошенничество невозможно, поскольку все проекты очень тщательно проверяются Службой поддержки села, опровергает сказанное De Facto самой организацией - она подчеркивает, что не все можно обнаружить ее собственными методами.
Бывают случаи, когда LAD констатирует нарушения и информирует о них правозащитные учреждения, чтобы те осуществляли дальнейший контроль, используя для этого имеющиеся в их распоряжении средства.
Комментарий прокурора ЕРРО Доника: "Как действительно мы видим, у LAD нет мощности человеческих ресурсов, чтобы полностью проконтролировать, так как этот поток денег, вливаемый в частные сельскохозяйственные предприятия, огромен. И человеческие ресурсы, задействованные в управлении всем этим, включая контроль, поскольку контроль - лишь одна из функций LAD, несоизмеримы. Почему должна существовать разумная и, может быть, даже немного большая бюрократия - просто потому, что, еще раз подчеркиваю, это деньги налогоплательщиков, это государственные деньги, которые мы отдаем частным лицам".
В августе прошлого года был задержан и Юрис Пундурс, владелец неретского крестьянского хозяйства Ģēģeri, которое несколько лет называли крупнейшим производителем зерна в Селии. Его адвокат отметил передаче, что у подозрений ЕРРО на возможное мошенничество в размере 38 тысяч евро в связи со строительством комплекса по принятию и хранению зерна нет оснований, и скоро они официально попросят закрыть начатый неполный год назад уголовный процесс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!