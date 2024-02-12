В Латвии на прошлой неделе цена на электроэнергию выросла на 50%. В чем причина?

Цены на электроэнергию выросли практически во всех торговых округах Nord Pool. Системная цена Nord Pool на минувшей неделе выросла более чем вдвое - до 68,92 евро за МВт/ч, в Финляндии за неделю стоимость электричества выросла до 103,97 евро за МВт/ч, в Польше средняя цена составила 80,66 евро за МВт/ч.

Рост цен на электроэнергию обусловлен 50-процентным сокращением производства на ветряных электростанциях в Северных странах. При этом потребление электроэнергии в Северных странах было на 14% выше, чем неделей ранее. На это повлияла температура воздуха ниже нормы, пояснили представители Latvenergo.

Похожая ситуация была и в Балтии: потребление выросло на 5%, а выработка ветряных станций упала на 55%, и компенсировать это не удалось ни производством электроэнергии на солнечных станциях, которое было на 10% больше, ни выработкой гидроэлектростанций, которая увеличилась на 14%. При этом потоки энергии из торговой области SE4 в Швеции сократились на 2%, а потоки из Финляндии, где цена выросла, упали на 71% по сравнению с предыдущей неделей.