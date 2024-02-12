В Латвии на прошлой неделе цена на электроэнергию выросла на 50%. В чем причина?

На минувшей неделе цена электроэнергии в Эстонии поднялась на 55% до 99,51 евро за мегаватт-час (МВт/ч), а в Латвии и Литве составила 96,45 евро за МВт/ч, что по сравнению с предыдущей неделей больше на 50%, сообщили агентству LETA представители АS Latvenergo.
Цены на электроэнергию выросли практически во всех торговых округах Nord Pool. Системная цена Nord Pool на минувшей неделе выросла более чем вдвое - до 68,92 евро за МВт/ч, в Финляндии за неделю стоимость электричества выросла до 103,97 евро за МВт/ч, в Польше средняя цена составила 80,66 евро за МВт/ч.
Рост цен на электроэнергию обусловлен 50-процентным сокращением производства на ветряных электростанциях в Северных странах. При этом потребление электроэнергии в Северных странах было на 14% выше, чем неделей ранее. На это повлияла температура воздуха ниже нормы, пояснили представители Latvenergo.
Похожая ситуация была и в Балтии: потребление выросло на 5%, а выработка ветряных станций упала на 55%, и компенсировать это не удалось ни производством электроэнергии на солнечных станциях, которое было на 10% больше, ни выработкой гидроэлектростанций, которая увеличилась на 14%. При этом потоки энергии из торговой области SE4 в Швеции сократились на 2%, а потоки из Финляндии, где цена выросла, упали на 71% по сравнению с предыдущей неделей.
С 25 января по 29 февраля отключено финско-эстонское межгосударственное соединение Estlink 2.
В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 10 493 гигаватт-часа (ГВт/ч), объемы выработки - 10 536 ГВт/ч.
Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 5% и составило 598 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии составил 147 ГВт/ч, что на 4% больше, чем неделей ранее. В Эстонии потребление выросло на 8% до 192 ГВт/ч. А в Литве было потреблено 259 ГВт/ч электроэнергии, что составляет прирост на 4% по сравнению с предыдущей неделей.
На минувшей неделе выработка электроэнергии в странах Балтии увеличилась на 2%, всего было произведено 428 ГВт/ч. В Латвии объем выработки электроэнергии составил 185 ГВт/ч, что на 21% больше, чем неделей ранее. В Эстонии выработка выросла на 6% до 91 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 15% и составило 152 ГВт/ч.
На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 126%, в Эстонии - 48%, а в Литве - 59%. В странах Балтии было произведено 72% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!