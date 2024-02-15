Bite Latvija и Baltcom объединятся

По завершении процесса слияния все прежние услуги Baltcom продолжит предоставлять Bite Latvija. Слияние планируется завершить этим летом.

В компании заявляют, что объединение было начато с целью предоставления услуг электронных коммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) частным лицам и бизнес-клиентам в Латвии в одном месте.

В результате слияния с Baltcom Bite Latvija получит в собственность мобильную сеть 4G и 5G, а также центры обработки данных и оптическую инфраструктуру, предназначенную для размещения телевизионного и клиентского оборудования.

Генеральный директор Bite Latvija Арунс Мицкевичс указывает, что объединение двух компаний является шагом к достижению долгосрочной цели развития Bite – укрепить свои позиции на рынке услуг электронной связи и ИКТ, предлагая клиентам широкий портфель услуг.

С другой стороны, генеральный директор Baltcom Дмитрий Никитин отмечает, что клиентам Baltcom в данный момент ничего делать не нужно - ни цены, ни набор услуг не изменятся.

Bite Latvija приобрела Baltcom в 2020 году после получения разрешения Совета по конкуренции. Сумма сделки была конфиденциальной.

Единственным владельцем Bite Latvija является литовская Bite Lietuva, которая является предприятием международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.

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