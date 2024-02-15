Латвию и Эстонию планируется соединить новой линией электропередачи

Как сообщили в пресс-службе правительства, цель оценки - выяснить, возможно ли и при каких условиях построить 330-киловольтную электрическую сеть от Пайде через Лихула до полуострова Сырве на Сааремаа.

Новое соединение между Латвией и Эстонией через остров Сааремаа обеспечит наибольшую дополнительную мощность между двумя странами при наименьших затратах.

Предстоит построить новые 330-киловольтные линии, так как в настоящее время на Сааремаа нет линий электропередачи такой мощности.

Маршрут эстонско-латвийского подводного кабеля будет выбран в ходе отдельного процесса планирования с получением разрешения на строительство.

Осенью прошлого года операторы энергосистем Эстонии и Латвии Elering и Augstsprieguma tīkls (AST) подписали меморандум о взаимопонимании о создании нового межсистемного соединения. Предполагается, что мощность нового интерконнектора в рабочем варианте составит 1000 МВт, а завершение строительства с соответствующими инвестициями может быть завершено в 2030-х годах.

Четвертое эстонско-латвийское соединение электросетей планируется как гибридное соединение, которое не только соединит электроэнергетические системы двух стран, но и позволит подключить мощности возобновляемой генерации.

Третий эстонско-латвийский интерконнектор начал работать в 2020 году. Два старых соединения электросетей двух стран, которые пересекают эстонско-латвийскую границу в районе города Валга-Валка, будут модернизированы Elering в рамках крупного проекта по синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии с европейской сетью.

Работы по модернизации первого соединения линии уже завершены, а реконструкция второго будет закончена в конце этого года.

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