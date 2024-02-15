Чт, 15.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Ашераденс: налоговое бремя должно быть перенесено с рабочей силы на потребление

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Министр финансов Арвил Ашераденс
Министр финансов Арвил Ашераденс Фото: Ieva Leiniša/LETA

Налоговое бремя следует перенести с рабочей силы на потребление, заявил в четверг, 15 февраля, министр финансов Арвил Ашераденс в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

Возглавляемая Министерством финансов рабочая группа по совершенствованию налоговой политики в настоящее время проводит экспертные дискуссии о налогах на рабочую силу.

Поскольку налоговые ставки в Латвии самые высокие в Балтии, необходимо найти решения, чтобы уравнять их хотя бы на балтийском уровне, сказал министр.

За экспертными обсуждениями последуют дискуссии с политиками, затем с социальными партнерами, и, по прогнозам Ашераденса, архитектура налогов на рабочую силу должна быть ясна в ближайшие недели.

Пока что рабочая группа по налоговой политике проанализировала налог а прибыль предприятий и пришла к выводу, что нынешняя политика, при которой прибыль остается у компаний до выплаты дивидендов, является правильной.

Министр пояснил, что банковское кредитование было очень консервативным, и прибыль, находящаяся в распоряжении компаний, была единственным ресурсом развития.

Уже сообщалось, что рамки налоговой политики должны быть разработаны к концу мая 2024 года.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх