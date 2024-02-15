Ашераденс: налоговое бремя должно быть перенесено с рабочей силы на потребление

Возглавляемая Министерством финансов рабочая группа по совершенствованию налоговой политики в настоящее время проводит экспертные дискуссии о налогах на рабочую силу.

Поскольку налоговые ставки в Латвии самые высокие в Балтии, необходимо найти решения, чтобы уравнять их хотя бы на балтийском уровне, сказал министр.

За экспертными обсуждениями последуют дискуссии с политиками, затем с социальными партнерами, и, по прогнозам Ашераденса, архитектура налогов на рабочую силу должна быть ясна в ближайшие недели.

Пока что рабочая группа по налоговой политике проанализировала налог а прибыль предприятий и пришла к выводу, что нынешняя политика, при которой прибыль остается у компаний до выплаты дивидендов, является правильной.

Министр пояснил, что банковское кредитование было очень консервативным, и прибыль, находящаяся в распоряжении компаний, была единственным ресурсом развития.

Уже сообщалось, что рамки налоговой политики должны быть разработаны к концу мая 2024 года.

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