Новый пакет санкций ЕС против РФ не согласован из-за Венгрии

Послы стран Евросоюза на встрече 14 февраля не смогли согласовать новый, 13-й пакет санкций против России, о котором планируется объявить ко второй годовщине российского военного вторжения в Украину, сообщила в четверг, 15 февраля, газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, новые штрафные меры не удалось согласовать из-за позиции Венгрии. Та выступила против ограничений для компаний из Китая и Индии, которые, как утверждается, помогают российскому оборонному сектору.

ЕС планирует ввести санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России, а также против трех компаний из КНР и одной из Индии. В случае одобрения это будет первый случай, когда предприятия из Китая и Индии подпадут под санкции Евросоюза из-за войны в Украине, отмечает FT.

Возражения Венгрии