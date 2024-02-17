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Пропавшая из кризисного центра Яна и ее младенец найдены

rus.tvnet.lv
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Полиция
Полиция Фото: Paula Čurkste/LETA

Разыскиваемые полицией Яна Сенькова и ее дочь 2023 года рождения успешно найдены, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что женщина 12 февраля около 11:30 вышла из кризисного центра в Талси и долгое время ее местонахождение не было известно. Сообщалось, что, возможно, она отправилась в Ригу.

Во вторник, 5 марта, полиция сообщили, что женщина и ее дочь найдены. Государственная полиция выражает благодарность за размещение информации в СМИ.

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