Пропавшая из кризисного центра Яна и ее младенец найдены

Разыскиваемые полицией Яна Сенькова и ее дочь 2023 года рождения успешно найдены, сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что женщина 12 февраля около 11:30 вышла из кризисного центра в Талси и долгое время ее местонахождение не было известно. Сообщалось, что, возможно, она отправилась в Ригу.
Во вторник, 5 марта, полиция сообщили, что женщина и ее дочь найдены. Государственная полиция выражает благодарность за размещение информации в СМИ.
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