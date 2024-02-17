Видео ⟩ Пенсионерку возмутили действия банка, который в итоге спас ее от потери крупной суммы денег

Она обратилась в передачу Латвийского телевидения (LTV) 4. studija с просьбой помочь разблокировать счет, но, углубившись в проблему этой пенсионерки, выяснилось, что речь идет об организованной преступности, и банк, на самом деле, спас ее деньги.

В передачу 4. studija обратилась пенсионерка, которая живет в сельской волости, имеет хорошее образование, но очень одинока. Возможно, поэтому на платформе Facebook подтвердила дружбу с неким Александром Даугавиньшем.

В переписке выяснилась биография новоиспеченного друга: 65-летний вдовец без детей, все члены семьи скончались, 16 лет живет в Соединенном Королевстве, инженер мореходства.

"Он должен был выполнить последнюю задачу, отправиться в Австралию, там купить бочку с маслом и отвезти в Мексику", - рассказала женщина. Новоиспеченный кавалер попросил ее перечислить деньги, что женщина и сделала.

"Я перечислила и в WhatsApp сразу же отправила ему это перечисление, международное, но, открыв счет, я моментально увидела, что банк, не предупредив меня, сразу заблокировал мне счет", - сказала пенсионерка.

Банк указал ей, что это мошенническая сделка, поэтому работа счета ограничена.

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