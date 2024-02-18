Безработные все быстрее возвращаются на рынок труда

Средний срок, в который происходит трудоустройство лиц, зарегистрированных в статусе безработного в ГАЗ, в 2021 году составил 158 дней, в 2022 году - 123 дня, а в 2023 году - 114 дней.

Министр благосостояния Улдис Аугулис оценивает эту тенденцию положительно, отмечая, что она свидетельствует о повышении качества предоставляемых агентством услуг, а также о повышении квалификации клиентов ГАЗ и оценки работодателей. Однако специалисты экономики отмечают, что в последние годы в Латвии все больше ощущается нехватка рабочей силы.

В 2023 году уровень зарегистрированной безработицы в стране снизился на 0,4 процентного пункта - с 6,1% в начале 2023 года до 5,7% в начале 2024 года. На учете в ГАЗ в конце декабря 2023 года состояло 50 344 безработных. По сравнению с данными на конец декабря 2022 года, число безработных за 2023 год сократилось на 3 192 человека, или на 6%.

В 2023 году на работу устроились 54 539 безработных, из которых 9005 устроились на работу после завершения какого-либо мероприятия по обучению, повышению квалификации или иной поддержки ГАЗ.