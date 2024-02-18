Зарегистрированные в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) безработные все быстрее возвращаются на рынок труда, свидетельствуют наблюдения ГАЗ.
Средний срок, в который происходит трудоустройство лиц, зарегистрированных в статусе безработного в ГАЗ, в 2021 году составил 158 дней, в 2022 году - 123 дня, а в 2023 году - 114 дней.
Министр благосостояния Улдис Аугулис оценивает эту тенденцию положительно, отмечая, что она свидетельствует о повышении качества предоставляемых агентством услуг, а также о повышении квалификации клиентов ГАЗ и оценки работодателей. Однако специалисты экономики отмечают, что в последние годы в Латвии все больше ощущается нехватка рабочей силы.
В 2023 году уровень зарегистрированной безработицы в стране снизился на 0,4 процентного пункта - с 6,1% в начале 2023 года до 5,7% в начале 2024 года. На учете в ГАЗ в конце декабря 2023 года состояло 50 344 безработных. По сравнению с данными на конец декабря 2022 года, число безработных за 2023 год сократилось на 3 192 человека, или на 6%.
В 2023 году на работу устроились 54 539 безработных, из которых 9005 устроились на работу после завершения какого-либо мероприятия по обучению, повышению квалификации или иной поддержки ГАЗ.
Быстрее всего на работу устраиваются молодые люди, за ними следуют клиенты старше 50 лет, затем - люди предпенсионного возраста. В свою очередь, инвалидам требуется больше времени, чтобы устроиться на работу, однако ГАЗ видит положительные тенденции в том, что и у этих людей время, необходимое на трудоустройство, сокращается и сейчас в среднем составляет примерно шесть месяцев. Самый продолжительный срок для возвращения на рынок труда требуется длительным безработным, чей путь к трудоустройству длится в среднем 17 месяцев.
В 2023 году на работу устроились 3244 длительных безработных, из которых 2469 человек, или 76,1%, устроились на работу после завершения одного из активных мероприятий ГАЗ. Средний срок на трудоустройство зарегистрированных в ГАЗ длительных безработных в 2021 году составил 486 дней, в 2022 году - 579 дней, а в 2023 году - 520 дней.
В 2023 году на работу устроились 4077 безработных с инвалидностью, 1354 из них - после завершения одного из мероприятий ГАЗ. Среднее время на трудоустройство этих лиц в 2021 году составило 240 дней, в 2022 году - 199 дней, а в 2023 году - 184 дня.
В 2023 году на работу устроились 5359 клиентов в возрасте от 15 до 24 лет, из них 652 человека, или 12,2%, устроились на работу после завершения одного из мероприятий ГАЗ. Среднее время на трудоустройство молодежи в 2021 году составило 112 дней, в 2022 году - 90 дней, а в 2023 году - 84 дня. А для безработных старше 50 лет эти показатели в 2021 году составляли 191 день, в 2022 году - 151 день, а в 2023 году - 136 дней.
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