Начат процесс неплатежеспособности Elkor Food & Wine

Рижский городской суд объявил процесс неплатежеспособности предприятия 15 февраля, назначив администратором процесса Яниса Абикиса.

По данным Firmas.lv, в 2022 году Elkor Food & Wine работало с оборотом 606 362 евро и убытками в размере 123 157 евро. Предприятие работало с убытками с 2018 года.

В настоящее время Elkor Food & Wine имеет одно действующее структурное подразделение – магазин.

По данным Firmas.lv, Elkor Food & Wine является держателем собственных долей капитала с октября прошлого года. До этого компанией владел Андрей Власов, а еще до этого Илзе Лауране (ранее Попова). Уставный капитал Elkor Food & Wine составляет 31 240 евро.

В настоящее время у компании есть две действующие меры обеспечения, которые Служба государственных доходов (VID) применила к Elkor Food & Wine в ноябре и декабре прошлого года. По данным VID, на 15 февраля у Elkor Food & Wine был налоговый долг в размере 31 970 евро.

Напомним, в декабре прошлого года Рижский городской суд также признал неплатежеспособным бывшего управляющего магазинами Elkor предприятие ETG.

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