Видео ⟩ RUS TVNET присоединился к акции латвийских СМИ ко второй годовщине войны в Украине

Еще в прошлом году латвийские электронные СМИ продемонстрировали поддержку Украины, одновременно включив гимн Украины на всем латвийском медиапространстве. В этом году, когда исполняется два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, средства массовой информации Латвии также напомнят общественности нашей страны и мира, что к ужасам войны не следует привыкать.

Цель акции - выразить очевидную поддержку Украины со стороны латвийских СМИ и общества.

"Особое чувство - видеть, что латвийские электронные СМИ едины в отношении самого главного - нашей свободы, за которую вот уже два непреодолимо долгих года борются в кровавой войне в Украине. Мы поддерживаем Украину в ее упорном сопротивлении подлому захватчику. Мы можем быть вместе, передавая прямое и простое послание нашим слушателям, зрителям и читателям.