Видео ⟩ RUS TVNET присоединился к акции латвийских СМИ ко второй годовщине войны в Украине

Чтобы продемонстрировать единство латвийских СМИ в поддержке Украины в войне против захватчика, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе TVNET GRUPA, договорились о совместной акции одновременного включения гимна Украины 24 февраля в 12:00.
Еще в прошлом году латвийские электронные СМИ продемонстрировали поддержку Украины, одновременно включив гимн Украины на всем латвийском медиапространстве. В этом году, когда исполняется два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, средства массовой информации Латвии также напомнят общественности нашей страны и мира, что к ужасам войны не следует привыкать.
Цель акции - выразить очевидную поддержку Украины со стороны латвийских СМИ и общества.
"Особое чувство - видеть, что латвийские электронные СМИ едины в отношении самого главного - нашей свободы, за которую вот уже два непреодолимо долгих года борются в кровавой войне в Украине. Мы поддерживаем Украину в ее упорном сопротивлении подлому захватчику. Мы можем быть вместе, передавая прямое и простое послание нашим слушателям, зрителям и читателям.
Я ценю все латвийские СМИ, которые в этом году 24 февраля присоединятся к одновременному исполнению государственного гимна Украины на радио, телевидении и в электронных СМИ. Мне хочется верить, что в третий раз мы вместе исполним гимн Украины в тот момент, когда украинский народ станет хозяином своей свободной и неделимой земли", - говорит Карлис Казакс, автор идеи акции, музыкант и директор Латвийского радио 5.
Участие в акции с исполнением гимна подтвердили Латвийское радио 1, Латвийское радио 2, Латвийское радио 3 - Классика, Латвийское радио 4 - Домская площадь, Латвийское радио 5, Латвийское радио 6 NABA, LTV1, LTV7, LSM.lv, TV3, TV3 Life , TV6, TV3 Plus, Star FM, Top Radio, Radio SWH, Radio SWH+, Radio SWH Rock, Radio SWH Spin, Radio SWH LV, EHR (European Hit Radio), EHR SuperHiti, Latviešu Hiti, EHR Русские хиты, RetroFM, Radio Skonto, Radio Tev, Radio Skonto plus, Lounge FM, 360 TV, STV Pirmā, 8TV, TV24, Relax FM, Autoradio Latvija, Radio Roks, ReTV, Курземское радио, Латгальское радио, Baltkom radio, MIX FM, Radio Marija, Латвийское христианское радио, Divu krastu radio, Radio EF EI, Radio 1, Alise Plus, Rockradio.lv, TV4, Radio Rēzekne, Radio 7, Delfi.lv, Rus.Delfi.lv, TVNET.lv, RUS TVNET.lv, Apollo.lv, Kontekst.lv, NRA.lv.
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