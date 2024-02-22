Электробусы на улицах Риги: первые выводы

Пробег одного нового электробуса в день составляет в среднем 160 км.

Расчет экономической выгоды довольно сложный, и зимние месяцы, когда потребление энергии повышается, не самое лучшее время для далеко идущих выводов.

Лубанс допускает, что со временем показатели могут улучшиться. Сейчас экономия на один километр составляет 30 евроцентов, но член правления RS признает, что водителям автобусов еще надо освоить разные стили вождения, так как экологичный способ управления электробусом позволит сэкономить еще 20-30%.

Пройден тест и на работу в условиях 26-градусного мороза, при котором потребление энергии выросло с 10 до 15%, но автобусы чувствительны и к неочищенному слою снега, что соответственно сокращает количество пройденных километров.

Станция зарядки электробусов может обслуживать одновременно большее количество автобусов, чем имеется сейчас в автобусном парке RS, при этом аппаратура позволяет дистанционно отслеживать статус, продолжительность и объем зарядки каждого транспортного средства.

Положительно и то, что, в отличие от автобусов с дизельным двигателем, электробусы в процессе зарядки могут немного подогреть пассажирский салон. Это важно ранним утром.

Планируется реализовать еще два связанных между собой проекта европейских фондов, в рамках которых будут приобретены еще 17 электробусов и оборудовано несколько пунктов быстрой зарядки, в том числе на кольце автобусов на ул. Абренес, в автобусном парке № 6 на левом берегу Даугавы и в будущем транспортном узле на перекрестке улиц Вишкю и Маскавас, до которого будет продлена линия 7-го трамвая и 15-го троллейбуса.

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