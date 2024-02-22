Больница против стройкомпании: PSKUS обнаружила пропажу документации

Переняв во владение строительный объект нового корпуса и проведя совместно с представителями SIA Velve проверку, специалисты Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) обнаружили отсутствие части документации, касающейся строительных работ, сообщила Гундега Варпа, консультант совета больницы.
По ее словам, исчезла ранее подписанная исполнительная документация, в том числе экземпляр PSKUS, журналы строительных работ, журналы авторского надзора и часть папок проекта строительства, которые согласно нормативной базе должны находиться на строительной площадке. Представители SIA Velve поначалу отказались комментировать исчезновение документации и указать ее местонахождение, но позднее дали свой комментарий.
Данные факты зафиксировали действующие присяжные судебные приставы, которые также зафиксировали заявление представителя SIA Velve о том, что документация не будет возвращена. PSKUS проинформировала о случившемся Государственное бюро строительного контроля (BVKB) и Рижское городское строительное управление.
PSKUS немедленно приступит к определению неотложных работ и в срочном порядке проведет необходимые исправления дефектов.
Комментарий компании
Представители Velve сообщили агентству LETA, что это очередные спекулятивные заявления со стороны PSKUS. Строительная компания подтверждает, что документация доступна всем ответственным учреждениям. При этом, учитывая, что объект был захвачен незаконно, Velve обеспечивает сохранность документации объекта строительства.
Поскольку застройщик признал свою неспособность выполнить свои договорные обязательства, договор с SIA Velve был расторгнут 13 февраля.
Как сообщалось, осенью прошлого года из-за опасений по поводу риска потери финансирования ЕС правление PSKUS было распущено. Вместо него было избрано новое временное правление, основными задачами которого были проведение внешнего строительного аудита и обеспечение взаимодействия поставщика посреднических услуг для успешной реализации указанного проекта.
В ноябре компания Velve завершила фасадные работы корпуса А2 PSKUS, поэтому фасад нового корпуса закрыт, чтобы защитить его от неблагоприятного воздействия погодных условий. Однако в конце месяца в подвале корпуса из-за неправильной последовательности строительства была обнаружена плесень, что представляет серьезную угрозу для больницы и пациентов, так как проектом предусмотрено, что в подвальном помещении будут располагаться операционный блок и Центр неотложной медицинской помощи.
Галерея: Больница Страдиня перенимает незавершенный новый корпус
Независимые эксперты из Рижского университета им. Страдиня и лаборатории Bior проведут испытания, чтобы проверить, можно ли использовать помещения и можно ли справиться с плесенью.
Позже в Velve сообщили, что пораженные плесенью детали были демонтированы, а на задержку сроков повлияли недостатки и ошибки в проекте строительства больницы. Компания указала на готовность и возможность завершить строительство, что займет от 15 до 17 месяцев, однако в больнице заявили, что расторгают договор с застройщиком. Velve обещает оспорить это решение.
21 февраля после трехчасовых переговоров больница переняла у Velve недостроенное здание.
Контракт между PSKUS и Velve был заключен 27 августа 2020 года, срок завершения работ составил 30 месяцев - до весны 2023 года. За время действия контракта по предложению Velve его условия менялись пять раз, а сроки выполнения работ продлевались трижды, в результате чего цена контракта увеличилась на 16 миллионов евро. В результате за эти годы было выполнено менее 60% запланированного объема строительства, часть из которых не была передана заказчику, в результате чего не было освоено 26 млн финансирования ЕС.
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