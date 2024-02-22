Больница против стройкомпании: PSKUS обнаружила пропажу документации

Как сообщалось, осенью прошлого года из-за опасений по поводу риска потери финансирования ЕС правление PSKUS было распущено. Вместо него было избрано новое временное правление, основными задачами которого были проведение внешнего строительного аудита и обеспечение взаимодействия поставщика посреднических услуг для успешной реализации указанного проекта.

В ноябре компания Velve завершила фасадные работы корпуса А2 PSKUS, поэтому фасад нового корпуса закрыт, чтобы защитить его от неблагоприятного воздействия погодных условий. Однако в конце месяца в подвале корпуса из-за неправильной последовательности строительства была обнаружена плесень, что представляет серьезную угрозу для больницы и пациентов, так как проектом предусмотрено, что в подвальном помещении будут располагаться операционный блок и Центр неотложной медицинской помощи.

Галерея: Больница Страдиня перенимает незавершенный новый корпус

Независимые эксперты из Рижского университета им. Страдиня и лаборатории Bior проведут испытания, чтобы проверить, можно ли использовать помещения и можно ли справиться с плесенью.

Позже в Velve сообщили, что пораженные плесенью детали были демонтированы, а на задержку сроков повлияли недостатки и ошибки в проекте строительства больницы. Компания указала на готовность и возможность завершить строительство, что займет от 15 до 17 месяцев, однако в больнице заявили, что расторгают договор с застройщиком. Velve обещает оспорить это решение.

21 февраля после трехчасовых переговоров больница переняла у Velve недостроенное здание.

Контракт между PSKUS и Velve был заключен 27 августа 2020 года, срок завершения работ составил 30 месяцев - до весны 2023 года. За время действия контракта по предложению Velve его условия менялись пять раз, а сроки выполнения работ продлевались трижды, в результате чего цена контракта увеличилась на 16 миллионов евро. В результате за эти годы было выполнено менее 60% запланированного объема строительства, часть из которых не была передана заказчику, в результате чего не было освоено 26 млн финансирования ЕС.

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