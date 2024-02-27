Налоговые поступления за несколько лет выросли на 58%

Почти ежегодно отмечался рост налоговых поступлений, за исключением 2020 года, когда вспыхнула пандемия Covid-19. То есть в 2020 году налоговые поступления составили 9,006 млрд евро, что было на 50 млн евро меньше, чем было собрано в 2019 году.

Рост налоговых поступлений в 2023 году по сравнению с 2022 годом достиг 1,1 млрд евро. Еще больший рост налоговых поступлений зафиксирован в 2022 году по сравнению с 2021 годом, когда он достиг 1,85 млрд евро, а до этого ежегодные приросты колебались на уровне от 400 до 600 млн евро.

В 2024 году налоговые поступления запланированы в размере 13,804 млрд евро, что на 1,16 млрд евро больше, чем было собрано в 2023 году.

Существенные приросты за 2017-2023 годы зафиксированы во всех трех так называемых крупных налоговых группах: в обязательных взносах на рабочую силу, государственном социальном страховании и подоходном налоге с населения, а также в крупнейшем налоге на потребление - налоге на добавленную стоимость.

В частности, обязательные взносы государственного социального страхования с 2,318 млрд евро в 2017 году выросли до 4,023 млрд евро - на 1,7 млрд евро, или 74%.

Свою роль в росте размера этих взносов сыграло повышение установленной в стране минимальной зарплаты, поскольку в 2017 году она составляла 380 евро, а в 2023 году - 620 евро, а также введенный минимальный размер этого платежа (с исключениями) и рост заработной платы.

Большие зарплаты также создают возможности больше тратить. Поступления налога на добавленную стоимость выросли с 2,187 млрд евро до 3,879 млрд евро - на 1,69 млрд евро, или на 77%.

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