Ответ на второй вопрос довольно прост - нет, так как эти продукты уже практически полностью исчезли с прилавков вскоре после вторжения России в Украину в ответ на общественный запрос населения к торговцам - не помогать России и Беларуси в войне против Украины, реализуя их товары.

Однако ответ на первый вопрос гораздо сложнее, и в целом запрет, скорее всего, приведет к росту цен на все виды мяса, яйца, молоко и молочные продукты.

В течение двух недель правительство должно составить конкретный список сельскохозяйственной продукции, импорт которой будет запрещен.

Проект этого списка уже подан для обсуждения и предусматривает, что Латвии будет запрещено импортировать российские и белорусские зерновые продукты, такие как горох, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречка и др.

Запрет коснется также соевых бобов, арахиса, семян льна, рапса, подсолнечника и других масличных культур.

Под запрет попадают семена для посева, части растений, используемые в парфюмерии, фармацевтике, производстве инсектицидов и фунгицидов. Запрет поддерживают крупнейшие латвийские зерновые предприятия, поскольку он снизит влияние более дешевого российского зерна на рынок, однако животноводческий сектор выражает опасения по поводу последствий.

Птицеводство - одна из отраслей, подверженных наибольшему риску, поскольку для кормления птиц используется большое количество шрота из семян подсолнечника, который можно импортировать в необходимых количествах только из трех стран мира - России, Украины и Аргентины.

Импорт из России теперь запрещен, Аргентина находится слишком далеко, остается Украина, импорт из которой затруднен из-за войны и блокады польских фермеров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!