Резекненская дума еще раз попытается принять бюджет

Ревизию в самоуправлении провел и Госконтроль, который пришел к выводу, что при разработке бюджета Резекне на 2023 год был допущен ряд существенных нарушений.

Министерство финансов было готово предоставить самоуправлению ссуду для стабилизации финансового положения, но при условии принятия бездефицитного бюджета на 2024 год до установленной законом даты - 21 февраля.

В связи с тем, что депутаты Резекненского самоуправления не утвердили бюджет на 2024 год, Минфин направил Министерству охраны среды и регионального развития письмо с призывом оперативно рассмотреть ответственность думы и ее дальнейшую дееспособность.

Как указало министерство, недопустимо, когда городская дума нарушает нормативные акты и не принимает решений для стабилизации финансового положения самоуправления.

Как заявил Минфин, Резекненская дума, не поддержав оптимизацию расходов и пересмотр добровольных функций и не разработав сбалансированный бюджет на 2024 год, в результате чего самоуправление не сможет получить от государства ссуду для стабилизации своего финансового положения, сознательно идет на причинение новых убытков самоуправлению, что может поставить под угрозу выполнение его автономных функций.

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