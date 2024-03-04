Вентспилсский край отдал для вырубки лес с биотопом значения ЕС

Неделю назад завершились общественные консультации по докладу VARAM о дальнейшей защите природных ценностей. Там же предлагается придавать большее значение базе данных Ozols и как минимум ориентироваться на нее при сохранении биотопов, находящихся в собственности государства и муниципалитетов.

"Конечно, мы готовы обсуждать, насколько велики ограничения в этих биотопах. Речь не идет о том, что они такие же строгие, как на особо охраняемых территориях. Наверное, нашей главной задачей на данный момент было привлечь внимание к тому, что здесь существуют такие биотопы, которые не являются особо охраняемыми территориями и на которые в настоящее время вообще нет никаких ограничений. (...) Такой компромисс, золотую середину, если таковая может быть найдена, следует искать между обоими интересами [лесовладельцев и охраной окружающей среды]. На данный момент никаких ограничений нет, и, на мой взгляд, это тоже не совсем правильно", - говорит министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство").