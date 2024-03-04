Вентспилсский край отдал для вырубки лес с биотопом значения ЕС

Незадолго до начала года Вентспилсская краевая дума приняла решение продать на вырубку участок леса "Думбраи" в волости Попес, несмотря на то, что там находятся места обитания, представляющие особую природоохранную ценность, а также биотопы значения Европейского союза (ЕС) - в основном заросли, в связи с недостаточной защитой которых Европейская комиссия начала процедуру о нарушении, сообщает программа De Facto Латвийского телевидения. Руководство муниципалитета подчеркивает, что ему не было известно об этом факте.
Это происходит на фоне того, что Европарламент на этой неделе принял постановление, согласно которому в течение следующих шести лет нужно восстановить как минимум пятую часть суши и морской территории ЕС - экосистемы, находящейся в плохом состоянии. С другой стороны, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) представило на общественное обсуждение отчет о сохранении природных ценностей и планируемых мерах, включая введение ограничений на экономическую деятельность. Доклад получил множество комментариев. Есть много возражений со стороны организаций, связанных с лесной отраслью.
Выставленный на продажу участок леса "Думбраи" в волости Попес имеет площадь 40 гектаров. Стартовая цена - 192,5 тысячи евро. Лес было решено вырубить, чтобы сбалансировать напряженный бюджет самоуправления.
Госслужба леса уже выдала разрешения на вырубку в марте 2023 года - на сплошные рубки на территории 12 га и на профилактические и выборочные рубки – на 27 га. Однако уже в 2020 году, за три года до выдачи разрешений, в базе данных природы Ozols в этом месте были зарегистрированы как месторождения особо охраняемых видов, так и биотопы значения ЕС, в основном болотистые леса, из-за недостаточной защиты которых Еврокомиссия возбудила против Латвии дело о нарушении. Никаких ограничений, связанных с этим местом, не наложено.
Председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс (СЗК) говорит: "Если мне соответствующие эксперты - еще 19 января Госслужба лесного хозяйства заявила, что в данных Государственного лесного регистра не зарегистрировано никаких природоохранных объектов и охраняемых биотопов, которые ограничивают экономическую деятельность - ну кому мне верить? По существу!".
После объявления аукциона дума получила от департамента охраны природы предложение соблюдать Закон об охране биотопов и не вырубать там лес. Тем временем в Госслужбе леса подчеркивают, что запись в базе данных Ozols не дает им правовых оснований для отказа в вырубке.
Генеральный директор Государственной службы леса Арвид Озолс: "В данном случае, оценивая ситуацию, такого нормативного ограничения для объекта не существует. Поэтому у службы нет оснований не выдавать сертификат. Обоснование должно основываться на нормативном акте и правовых актах, которыми в данном случае будет хотя бы административное решение о создании микрозапрета".
"Мы же в сфере природы настаиваем на том, что в Законе об охране видов и биотопов есть пункт о том, что особо охраняемые виды находятся под особой охраной государства и без специального разрешения уничтожать это место запрещено. И вот вечное противоречие между двумя секторами, между природоохранным сектором и лесным сектором. У нас не сложилось общего понимания, действительно ли нам нужно охранять только те месторождения видов, для которых создан микрозапрет, или что написанное в законе - о том, что месторождения видов должны быть сохранены - является обязательным для всех", - говорит руководитель департамента защиты природы Управления по охране природы Гита Строде.
Экологическая общественная организация Zaļā brīvība оспорила разрешение на вырубку леса в Госслужбе лесного хозяйства, а Латвийский фонд природы подал заявку на создание микрозапрета.
Принятие решения о создании микрозапрета может занять вплоть до года. При этом действует уже выданное разрешение на вырубку. Поскольку на вырубку "Думбраи" заявку никто не подал, муниципалитет сейчас подумывает о продаже самого леса. Тогда выбор рубить - или не рубить до регистрации возможного запрета - будет в руках нового владельца.
Председатель Вентспилсской краевой думы Айвар Муцениекс: "Мы планируем в ближайшее время по существу оценить и подать на отчуждение. Конечно, любому собственнику, глядя на то, что происходит, что там устанавливают микрозапреты... мне трудно судить, захочет ли он купить и какова будет цена - возможно, она будет уже не такой, как мы планируем".
По данным Госслужбы леса, за последние четыре года она выдала 409 микрозапретов на общую площадь 3912 га. В 2020 году был зарегистрирован 181 на общую геопространственную площадь 1246 га, в 2021 году - 142 на площадь 1214 га, в 2022-м - 51 на площадь 371 га, а в 2023-м - 35 на общую геопространственную площадь 1081 га. В прошлом году среди прочего были созданы микрозапреты на болотистые леса и другие особо охраняемые лесные биотопы. В то же время данные Управление охраны природы показывают, что за последние четыре года было вырублено более 9100 гектаров леса, где в ходе последнего подсчета были учтены природные ценности, но запретных зон не было.
Неделю назад завершились общественные консультации по докладу VARAM о дальнейшей защите природных ценностей. Там же предлагается придавать большее значение базе данных Ozols и как минимум ориентироваться на нее при сохранении биотопов, находящихся в собственности государства и муниципалитетов.
"Конечно, мы готовы обсуждать, насколько велики ограничения в этих биотопах. Речь не идет о том, что они такие же строгие, как на особо охраняемых территориях. Наверное, нашей главной задачей на данный момент было привлечь внимание к тому, что здесь существуют такие биотопы, которые не являются особо охраняемыми территориями и на которые в настоящее время вообще нет никаких ограничений. (...) Такой компромисс, золотую середину, если таковая может быть найдена, следует искать между обоими интересами [лесовладельцев и охраной окружающей среды]. На данный момент никаких ограничений нет, и, на мой взгляд, это тоже не совсем правильно", - говорит министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство").
Против этого категорически выступает государственный управляющий лесами, компания Latvijas Valsts meži (LVM), которая считает, что это создаст новый юридически нерегулируемый вид ограничения экономической деятельности. Кроме того, в LVM подчеркивают, что они уже добровольно защищают природные ценности на более чем 170 тысячах гектаров леса. Однако эти леса не имеют официального охраняемого статуса. Возможно, этому мешают разные мнения о возможностях дальнейшего управления такими лесами. "На этих территориях мы бы предложили оставить в покое все инвентаризованные биотопы, защитить их и продолжить управление лесом вокруг этих биотопов, но более экологичными методами. Это наше предложение", - говорит Айгар Дуделис, руководитель планирования лесного хозяйства LVM.
Именно в вопросе о компенсациях введенных и планируемых ограничений экономической деятельности в своем роде сходятся экологи и лесники: существующая система не помогает ни собственникам, ни природе.
"Потому что, конечно, эти индивидуальные компенсации не компенсируют стоимость их леса, и этот компенсационный механизм все еще очень жесткий, он очень негибкий, и есть один вид выплат", - говорит Валтерс Кинна, представитель организации Zaļā brīvība.
Ожидаемое расширение охраняемых территорий вместе с неэффективным компенсационным механизмом являются причиной того, что Ассоциация лесовладельцев совместно с лесопромышленниками назначили 5 марта акцию протеста у правительства. "Конечно, мы понимаем, и, наверное, в течение года таких средств в госбюджете не будет, потому что деньги нужны всем, но если бы мы могли заключить договор с государством о выплате этой компенсации в размере полной стоимости древостоя в течение, например, пяти или 10 лет, мы считаем, что это было бы справедливо", - говорит Арнис Муйжниекс, председатель правления Латвийской ассоциации лесовладельцев.
Большую часть ограничений планируется разместить в государственных лесах, чтобы максимально избежать компенсационных расходов. Однако чем дольше откладываются дальнейшие решения, тем сложнее их будет принять. В Управлении охраны природы прогнозируют, что следующий доклад Еврокомиссии о состоянии биотопов в Латвии может быть с негативной динамикой.
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