Видео ⟩ Авария под Ригой: столкнулись несколько автомобилей

Утром во вторник, 5 марта, очевидец сообщил RUS TVNET, что недалеко от населенного пункта Личи под Ригой столкнулись автомобили.
По словам очевидца, на место аварии прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи.
В полиции сообщили, что 5 марта 8:08 в Государственную полицию поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р4 Рига - Эргли.
По предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей. После аварии временно было перекрыто движение в обоих направления.
Три человека были доставлены в медицинское учреждение.
В 9:56 утра трасса была освобождена и движение открыто.
Видео: Авария под Ригой
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