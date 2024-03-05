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Видео ⟩ Авария под Ригой: столкнулись несколько автомобилей

rus.tvnet.lv
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Авария
Авария Фото: Очевидец RUS TVNET

Утром во вторник, 5 марта, очевидец сообщил RUS TVNET, что недалеко от населенного пункта Личи под Ригой столкнулись автомобили.

По словам очевидца, на место аварии прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи. 

В полиции сообщили, что 5 марта 8:08 в Государственную полицию поступил звонок о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р4 Рига - Эргли.

По предварительной информации, произошло столкновение трех автомобилей. После аварии временно было перекрыто движение в обоих направления.

Три человека были доставлены в медицинское учреждение.

В 9:56 утра трасса была освобождена и движение открыто.

Видео: Авария под Ригой

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