Больница Страдиня будет искать нового застройщика на открытом конкурсе

"Учитывая фактическое количество персонала, занятого на стройке, и темпы выполнения работ, даже самые позитивные оценки говорили о том, что здание больницы будет построено не за 17, а за 37 месяцев с момента продления договора. Кроме того, качество работ вызывало сомнения, и не было никаких гарантий, что за продлением не последуют новые просьбы о продлении. Учитывая все реалии, завершение строительства нового здания в 2026 году действительно близко", - говорит председатель правления больницы Лаурис Видзис.

Параллельно ведется работа по определению масштабов ущерба для дальнейших восстановительных работ, оценке ответственности должностных лиц и количественной оценке ущерба. Больница поддерживает связь с субподрядчиками, привлеченными к строительству, за выполненные работы или материалы которых строительная компания "Velve" не платила уже долгое время, хотя больница рассчиталась с застройщиком, в том числе выплатив аванс в размере 4 млн евро.

Больница получила десятки писем от субподрядчиков Velve, в которых сообщается, что с весны 2023 года они не получили полной оплаты за выполненные работы. Больница предлагает подрядчикам, работавшим на строительной площадке, связаться с ней.

Как сообщалось, 13 февраля больница Страдиньша расторгла договор с Velve после того, как застройщик признал свою неспособность выполнить договорные обязательства. 21 февраля, после трехчасовых переговоров, больница приняла недостроенный корпус от строительной компании.

Договор между больницей и Velve был подписан 27 августа 2020 года и предусматривал 30-месячный срок завершения работ - новый больничный корпус должен был быть закончен весной 2023 года. В течение срока действия договора по предложению Velve его условия менялись в общей сложности пять раз, а сроки трижды продлевались, что привело к увеличению цены договора на 16 млн евро. В результате за эти годы было построено менее 60% от запланированного объема строительства, часть которого так и не была передана заказчику, в результате 26 млн евро из средств ЕС остались неиспользованными.

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