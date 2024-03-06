Биткоин близок к новому рекорду. Почему это происходит?

Иван Тихонов. Основатель сайта о криптовалютах Bits.media

Мне больше за цикличностью интереснее следить. Люди эмпирически нашли зависимости ростов и спадов, если разделить график курса на участки от халвинга до халвинга, назвали это циклами.

Халвинг - это плановое, заложенное в протоколе Bitcoin, снижение скорости выработки новых монет. Примерно раз в 4 года размер вознаграждения добытчикам криптовалюты (майнерам) за добытый блок снижается в 2 раза. Это уменьшает предложение новых эмиссионных монет на рынок.

Обычно через какое-то время после халвинга начинается сильный рост курса, пик, потом падение, достижение дна, небольшое восстановление перед следующим халвингом. И с некоторыми отклонениями оно стабильно работает уже три цикла, то есть около 12 лет.

Но надо понимать, что прошлые события совершенно не гарантируют, что в будущем будет все точно так же.

Вот чтобы перед халвингом был такой рост - это впервые, если брать полные циклы с 2012 года. Хотя в текущем цикле тоже вторую вершину нарисовали ковидными деньгами. Может и тут какое-то событие типа вливания денег из ETF меняет привычную структуру движения.

ETF (Exchange Traded Fund) - это биржевой инвестиционный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже. Паи похожи на инвестиционные портфели - управляющая фондом компания выпускает их на биржу, где они торгуются как обычные акции.

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) после десяти лет ожидания одобрила биржевые торги акциями 11 спотовых ETF, базовым активом которых является биткоин.

Это упростит доступ к цифровым валютам для широкого круга инвесторов, в том числе для частных.