Баскетбольный пир: квалификационный турнир в Риге обойдется налогоплательщикам в 2 млн евро

Оба турнира вполне сопоставимы: в хоккее четыре сборных и больше игроков, в баскетболе шесть, но меньше игроков. И те, и другие должны арендовать для проведения игр "Арену Рига", плюс тренировочный зал, проживание, питание, транспорт, охрана. Почему так существенно различаются затраты?

Предъявить даже приблизительную смету расходов ни одна заинтересованная сторона не готова. И. о. директора департамента спорта Министерства образования и науки Юрис Зивартс сначала заявил, что выплаты не должны быть засекреченными, поскольку речь ведь идет о государственных деньгах, например, на аренду арен для баскетболистов на неделю потребуется около 212 тыс. евро.

Договорились, что суммы будут уточнены, но позже на обнародование любых сумм было наложено табу. Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Роберт Плявейс отметил, что примерно треть бюджета турнира предусмотрена на аренду арены. Столько же уйдет на размещение и питание.

Поскольку в одном отеле разместить все четыре команды в одно время физически невозможно, предполагается жить в трех отелях центра. "Нужно обеспечить определенное количество одноместных и двухместных номеров: игроки в основном живут в двухместных, а тренеры и часть обслуживающего персонала в одноместных, но это команды решают сами. Мы должны дать каждой сборной 30 мест", - пояснил Плявейс.

Стоимость питания для одного человека в день может достигать 150 евро. В день предусмотрено три приема пищи, а также закуски перед играми. "Правила очень строго оговаривают, каким должно быть питание, сколько калорий. Питание спортсменов - одна из самых сложных вещей", - признал Плявейс.

Надо расселить и накормить также судей и представителей Международной федерации хоккея, это несколько десятков человек. Необходимо оплатить работу судей, обеспечить различные услуги для проведения игр, транспортировку, административные издержки. Международная федерация не компенсирует ни одной позиции расходов.

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