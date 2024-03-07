Видео ⟩ Сестра сбитого насмерть велосипедиста в Екабпилсском крае сомневается в версии о несчастном случае

Велосипедист, двигаясь по обочине, попал в тяжелое ДТП. Его сбил автомобиль Škoda. Велосипедист погиб на месте аварии.

"Я не знаю, что делать. Мне так его жаль", - сказала телепередаче сестра погибшего мужчины.

Несмотря на то, что правоохранителей вызвал на место происшествия сам водитель Škoda, сестра погибшего мужчины считает, что произошедшее не является каким-либо несчастным случаем.

Ответственность за это, по мнению сестры, несет именно подруга ее брата: "Он ехал из своего дома за собачкой. Я боролся с этой женщиной. У нее 11 детей".

Полиция в связи с произошедшим происшествием начала уголовный процесс.

Подробнее в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!