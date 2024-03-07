Во вторник, 5 марта, в Екабпилсском крае, в волости Вариешу, мужчину смертельно сбила машина. Однако сестра погибшего отвергает версию о несчастном случае, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ Сестра сбитого насмерть велосипедиста в Екабпилсском крае сомневается в версии о несчастном случае
Велосипедист, двигаясь по обочине, попал в тяжелое ДТП. Его сбил автомобиль Škoda. Велосипедист погиб на месте аварии.
"Я не знаю, что делать. Мне так его жаль", - сказала телепередаче сестра погибшего мужчины.
Несмотря на то, что правоохранителей вызвал на место происшествия сам водитель Škoda, сестра погибшего мужчины считает, что произошедшее не является каким-либо несчастным случаем.
Ответственность за это, по мнению сестры, несет именно подруга ее брата: "Он ехал из своего дома за собачкой. Я боролся с этой женщиной. У нее 11 детей".
Полиция в связи с произошедшим происшествием начала уголовный процесс.
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