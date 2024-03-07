7 и 8 марта в Австрии с визитом будет находиться делегация Минфина США, которую возглавит Анна Моррис, отвечающая за соблюдение санкций. В Вене Моррис встретится с представителями австрийского правительства, а также Raiffeisen Bank, чтобы поговорить о рисках, связанных с работой в России.

Как сообщает Reuters, Моррис потребует принять соответствующие меры, а также проинформирует руководство Raiffeisen Bank о декабрьском указе Джо Байдена в связи с санкциями. Именно этот указ заставил банки Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов приостановить сотрудничество с Россией.

Моррис также пояснит, какие новые полномочия есть у Минфина США: их цель - "создать для банков повышенные риски", если они продолжат сотрудничать с санкционными режимами. Один из главных рисков для банка - отключение от глобальной финансовой системы.