Власти США усиливают давление на Raiffeisen Bank - последний крупный иностранный банк, который продолжает деятельность в России и обеспечивает почти половину всех внешних платежей в российской экономике.
7 и 8 марта в Австрии с визитом будет находиться делегация Минфина США, которую возглавит Анна Моррис, отвечающая за соблюдение санкций. В Вене Моррис встретится с представителями австрийского правительства, а также Raiffeisen Bank, чтобы поговорить о рисках, связанных с работой в России.
Как сообщает Reuters, Моррис потребует принять соответствующие меры, а также проинформирует руководство Raiffeisen Bank о декабрьском указе Джо Байдена в связи с санкциями. Именно этот указ заставил банки Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов приостановить сотрудничество с Россией.
Моррис также пояснит, какие новые полномочия есть у Минфина США: их цель - "создать для банков повышенные риски", если они продолжат сотрудничать с санкционными режимами. Один из главных рисков для банка - отключение от глобальной финансовой системы.
Российские власти дали понять, что не хотели бы ухода Raiffeisen из России, именно поэтому австрийский банк остался одним из последних "окон во внешний мир" российских компаний и граждан, совершающих сделки в иностранных валютах. У банка в России четыре миллиона клиентов, большинство из которых - частные лица, а также 2,6 тысячи - корпоративные клиенты. Однако руководство банка, впрочем, начинает сомневаться в продолжении бизнеса в России: часть членов правления, а также подконтрольные Raiffeisen Bank земельные банки выступают за остановку бизнеса в России.
Raiffeisen изначально планировал избавиться от российской дочерней компании до сентября 2023 года, однако этот срок был перенесен на конец 2023 года. После этого этот план был отменен на "неопределенный срок".
В прошлом году Raiffeisen Bank испытывал сильное давление со стороны как европейских, так и американских властей. Европейский центробанк потребовал от банка "любым способом" уйти из России, а Минфин США начал расследование в отношении банка, подозревая его в нарушении санкций.
С лета прошлого года Raiffeisen Bank, впрочем, ограничивает операции российских клиентов. В июле были запрещены денежные переводы в евро в 14 стран, в том числе в бывшие республики СССР и страны, которые считаются крупнейшими узлами параллельного импорта. Ограничения коснулись Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Иордана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, ОАЭ, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Месяц спустя банк объявил, что прекращает закупать и принимать у физических лиц валюту наличными, после чего установил 50-процентную комиссионную плату за долларовые сделки в другие банки. Банк в феврале увеличил максимальную комиссионную плату за исходящие сделки в иностранной валюте с 300 до 1000 долларов.
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