Latvenergo инвестирует в развитие свыше 200 млн евро. На что пойдут средства?

В то же время инвестиции AS Sadales tīkls, входящего в концерн Latvenergo, составят около 150 млн евро.

Как рассказал Чаксте, самые крупные инвестиции будут связаны с системой аккумуляторов для хранения электроэнергии и проектом ТЭЦ-1, а также со строительством парков солнечной и ветряной энергии в Латвии, Литве и Эстонии.

На средства из фондов Европейского союза планируется содействовать развитию электромобильности и строить станции зарядки электромобилей.

Как рассказал Чаксте, предприятие Sadales tīkls также продолжает работать над преобразованием воздушных линий электропередачи в подземные сети, поскольку изменения климата все чаще приводят к их повреждениям.

Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году, по предварительным данным, достиг 2,027 млрд евро, что на 10% больше 2022 года, а прибыль увеличилась на 90% до 350,2 млн евро.

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