Полиция ищет изображенных на снимках мужчин, они особо опасны

Двое из причастных задержаны, а двое находятся в розыске, так как место их нахождения неизвестно.

Фото: Valsts policija.

Госполиция призывает посмотреть фотографии обоих мужчин и отозваться каждого, кто располагает информацией об их возможном местонахождении. При этом обращается внимание, что мужчины могут быть непредсказуемыми и опасными, поэтому ни в коем случае нельзя задерживать их самим, необходимо незамедлительно сообщить в полицию.

Также призываем откликнуться жителей, которые пострадали от противозаконных действий этих четырех мужчин. При необходимости анонимность гарантирована.

С Госполицией можно связаться, позвонив по номеру 110 в любое время.

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