Полиция ищет изображенных на снимках мужчин, они особо опасны

В производстве Отдела по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Курземского регионального управления Госполиции находится уголовный процесс, по которому ведется досудебное расследование тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с насилием и незаконным ограничением свободы лица.
Двое из причастных задержаны, а двое находятся в розыске, так как место их нахождения неизвестно.
Госполиция призывает посмотреть фотографии обоих мужчин и отозваться каждого, кто располагает информацией об их возможном местонахождении. При этом обращается внимание, что мужчины могут быть непредсказуемыми и опасными, поэтому ни в коем случае нельзя задерживать их самим, необходимо незамедлительно сообщить в полицию.
Также призываем откликнуться жителей, которые пострадали от противозаконных действий этих четырех мужчин. При необходимости анонимность гарантирована.
С Госполицией можно связаться, позвонив по номеру 110 в любое время.
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