После острой критики: Rīgas satiksme вновь сменило логотип

Как сообщили в феврале представители компании, внедрение нового дизайна планировалось постепенно, в течение примерно двух лет, без дополнительных затрат.

Новый логотип потерял привычные красно-желтые цвета. На смену им пришел зеленый, символизирующий новые электробусы. При этом был сохранен синий цвет, который используется в большом количестве транспортных средств компании.

На разработку нового логотипа было потрачено 13 000 евро.

Логотип Rīgas satiksme в феврале Фото: Publicitātes foto

13 марта на сайте компании и в социальных сетях появилась обновленная версия новая версия логотипа - он стал белым на синем фоне

Логотип Rīgas satiksme в марте Фото: Ekrānuzņēmums no "Rīgas satiksme" "Facebook" lapas

Белые линии на темно-синем фоне можно увидеть как в аккаунтах компании в Facebook, так и в микроблоге X. На сайте лого также обновлено, но рядом с ним название предприятия.

Никаких публичных заявлений от компании об изменении цветов логотипа или фирменного стиля не поступало.

Логотип Rīgas satiksme в марте Фото: Ekrānuzņēmums no "Rīgas satiksme" mājas lapas.

В 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 миллиона евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, однако прибыль компании снизилась на 58,9% - до 1,25 миллиона евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская городская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в SIA Rīgas karte (51%) и SIA Rīgas acs (100%).

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