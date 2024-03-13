После острой критики: Rīgas satiksme вновь сменило логотип

В феврале Rīgas satiksme объявило, что разработало новый логотип и визуальную идентичность. Изменение вызвало негативную реакцию общественности. Возможно, компания учла критику, поскольку теперь на ее сайте и в социальных сетях появился измененный логотип.
Как сообщили в феврале представители компании, внедрение нового дизайна планировалось постепенно, в течение примерно двух лет, без дополнительных затрат.
Новый логотип потерял привычные красно-желтые цвета. На смену им пришел зеленый, символизирующий новые электробусы. При этом был сохранен синий цвет, который используется в большом количестве транспортных средств компании.
На разработку нового логотипа было потрачено 13 000 евро.
13 марта на сайте компании и в социальных сетях появилась обновленная версия новая версия логотипа - он стал белым на синем фоне
Белые линии на темно-синем фоне можно увидеть как в аккаунтах компании в Facebook, так и в микроблоге X. На сайте лого также обновлено, но рядом с ним название предприятия.
Никаких публичных заявлений от компании об изменении цветов логотипа или фирменного стиля не поступало.
В 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 миллиона евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, однако прибыль компании снизилась на 58,9% - до 1,25 миллиона евро.
Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем предприятия является Рижская городская дума. Rīgas satiksme владеет долями капитала в SIA Rīgas karte (51%) и SIA Rīgas acs (100%).
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