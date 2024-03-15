Министр финансов: транзит марганцевой руды в РФ необходимо прекратить

По его словам, госслужбы очень внимательно следят за транзитом санкционных товаров, однако марганцевая руда не входит в эти списки.

Как сообщила эстонская газета Postimees, почти 90% из двух миллионов тонн марганцевой руды, экспортированных в Россию в прошлом году, было перевалено в Эстонии и Латвии. Марганцевая руда используется при производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронетехники и гусениц.

"Учитывая, что это товар двойного назначения, мы можем рассчитывать на использование механизма санкций ЕС, а правительство может действовать точнее, используя существующие механизмы", - сказал министр, добавив, что очевидно, что транзит марганцевой руды в Россию должно быть остановлен.

С другой стороны, комментируя призывы полностью прекратить экономическое сотрудничество со страной-агрессором, Ашераденс заявил, что такой законопроект следует рассматривать в контексте договоров, которые имеет Латвия как страна-член ЕС, и искать государства, которые будут готовы поддержать Латвию в таком решении.

Ашераденс заявил, что Минфин не оценивал, какие последствия приостановка торговли с Россией будет иметь, например, для портов Вентспилса и Лиепаи, но, говоря о железной дороге, отметил, что последствия в Эстонии были "весьма драматичными" - эстонская железнодорожная компания, которой правительство приказало прекратить обслуживание российских грузов, была вынуждена увольнять работников.

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