В последний день "выборов" в России задержали 51 человека

В ходе продолжающегося третий день голосования на "президентских выборах" в 14 городах России был задержан по меньшей мере 51 человек, сообщает неправительственная организация "ОВД-Инфо", занимающаяся учетом жертв политических репрессий.
Больше всего задержанных - в Казани и Москве, где задержаны 23 и десять человек соответственно.
Житель Казани Александр Ширшов сообщил "ОВД-Инфо", что его задержали за то, что он пришел на избирательный участок в 12:00.
Вместе с ним были задержаны еще около 20 человек.
Как сообщалось ранее, российская оппозиция объявила акцию протеста "Полдень против Путина", призвав противников режима в воскресенье в 12:00 по местному времени одновременно массово приходить на избирательные участки.
По данным издания 7×7, задержанных в Казани вскоре отпустили без протоколов.
Также известно о не менее пяти задержанных в Петербурге, трех в Челябинске, по одному в Петрозаводске, Уфе, Балаково, Волгограде, Барнауле, Костроме, Череповце, Рязани, Кирове и Иркутске.
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