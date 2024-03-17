В последний день "выборов" в России задержали 51 человека

Больше всего задержанных - в Казани и Москве, где задержаны 23 и десять человек соответственно.

Житель Казани Александр Ширшов сообщил "ОВД-Инфо", что его задержали за то, что он пришел на избирательный участок в 12:00.

Вместе с ним были задержаны еще около 20 человек.

Как сообщалось ранее, российская оппозиция объявила акцию протеста "Полдень против Путина", призвав противников режима в воскресенье в 12:00 по местному времени одновременно массово приходить на избирательные участки.

По данным издания 7×7, задержанных в Казани вскоре отпустили без протоколов.

Также известно о не менее пяти задержанных в Петербурге, трех в Челябинске, по одному в Петрозаводске, Уфе, Балаково, Волгограде, Барнауле, Костроме, Череповце, Рязани, Кирове и Иркутске.

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