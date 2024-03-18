Убил и сбросил труп с 9-го этажа: мужчина приговорен к 16 годам тюрьмы

Мужчина также был приговорен к пробационном надзору на три года, после чего он был арестован в зале суда.

Обвиняемый 5 октября 2020 года в Риге вместе со своим знакомым употреблял алкоголь, между ними возник конфликт. Находясь под воздействием алкоголя, обвиняемый во время конфликта с целью убийства намеренно нанес своему знакомому несколько ударов острым предметом в разные части тела, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

Обвиняемый держал труп на балконе девятого этажа многоквартирного дома. Спустя четыре дня после совершения убийства он выбросил разлагающийся труп с балкона, осквернив его таким образом.

Упомянутое решение еще не вступило в силу, его можно оспорить в кассационном порядке.

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