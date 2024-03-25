Российские нефтяные компании сократили производство бензина и начали распродавать накопленные запасы после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на источники в отрасли.
Сообщается, что с 13 марта по 19 марта производство бензина в России упало на 3,9% относительно предыдущей недели и на 5,2% относительно плана выпуска.
В настоящее время Россия способна производить 111,3 тыс. тонн бензина в сутки. Минимальный объем производства бензина зафиксирован 18 марта - 104,7 тыс. тонн в сутки. Это первая неделя, когда производство бензина пострадало от атак украинских дронов на Нижегородский, Рязанский и Сызранский НПЗ.
Однако, несмотря на падение объемов производства, нефтяные компании увеличили поставки бензина на 0,3% - до 794,2 тыс. тонн. Разницу между объемом производства и поставок нефтеперерабатывающие заводы покрывали за счет накопленных заводами резервов.
В результате запасы бензина за неделю сократились на 1,5% (25,5 тыс. тонн). В целом запасы нефтеперерабатывающих заводов измеряются двумя миллионами тонн. Благодаря запрету на экспорт бензина, действующему с 1 марта, его запасы на 153 тысячи тонн выше, чем год назад.
В марте украинские дроны смогли повредить установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, а также вывели из строя две такие установки на Рязанском НПЗ, а также на Сызранском и Куйбышевском НПЗ.
По данным "Коммерсанта", переработка нефти в марте составила 722,6 тыс. тонн в сутки, что на 0,5% ниже, чем в феврале. В Минэнерго России рассчитывают, что снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов будет компенсировано увеличением объемов переработки на других заводах.
Последствия атак украинских дронов "пока оказались менее значимыми, чем показывал предварительный анализ, предполагавший снижение выпуска на 12-13%", сказал Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.
По его оценке, объем производства бензина в марте составит 135-140 тыс. тонн, или на 4% ниже указанного в производственном плане. С учетом резервов заводам удастся избежать дефицита на внутреннем рынке.
В феврале Украина начала регулярно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Успехи Киева в этой области стали предметом беспокойства Вашингтона. США призвали Украину прекратить подобные атаки, поскольку "это может привести к росту цен на бензин", сообщили Financial Times несколько источников.
Также Вашингтон обеспокоен тем, что Россия может ответить ударами по Украине, в результате чего пострадает энергетическая инфраструктура, на которую опираются западные страны.
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