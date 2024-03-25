По данным "Коммерсанта", переработка нефти в марте составила 722,6 тыс. тонн в сутки, что на 0,5% ниже, чем в феврале. В Минэнерго России рассчитывают, что снижение объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов будет компенсировано увеличением объемов переработки на других заводах.

Последствия атак украинских дронов "пока оказались менее значимыми, чем показывал предварительный анализ, предполагавший снижение выпуска на 12-13%", сказал Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов.

По его оценке, объем производства бензина в марте составит 135-140 тыс. тонн, или на 4% ниже указанного в производственном плане. С учетом резервов заводам удастся избежать дефицита на внутреннем рынке.

В феврале Украина начала регулярно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Успехи Киева в этой области стали предметом беспокойства Вашингтона. США призвали Украину прекратить подобные атаки, поскольку "это может привести к росту цен на бензин", сообщили Financial Times несколько источников.

Также Вашингтон обеспокоен тем, что Россия может ответить ударами по Украине, в результате чего пострадает энергетическая инфраструктура, на которую опираются западные страны.

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