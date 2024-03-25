Главное за 25 марта ⟩ Новые цены билетов на поезд, последствия атаки на "Крокус" и грядущий юбилей НАТО

Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к третьей мировой войне, против них войну уже ведет организация "Исламское государство", признанная террористической в России и многих других странах. ИГ все равно, на кого нападать, главное - резонансно, и в последнее время исламисты активизировались, пользуясь тем, что крупные державы заняты конфликтами в Украине и секторе Газа, пишут американская Wall Street Journal и катарская Al Jazeera.

25 лет назад НАТО наносила авиаудары по Белграду, чтобы предотвратить "гуманитарную катастрофу" в Косово. Юрист-международник оценил для DW те события и сравнил их с войной России против Украины.

В группе Facebook для иностранцев, живущих в Таллинне, Вика из Венгрии написала, что удивляется, почему эстонцы не стучат в дверь в общественных туалетах, а хватаются за ручку. "Это странность, к которой я еще не привыкла", - говорит она. Многие комментаторы не согласны с ней, утверждая, что во многих местах нет обычая стучаться, пишет Rus.Postimees.

Клещевой боррелиоз (который также называют болезнью Лайма) ежегодно обходится США почти в миллиард долларов. Большинству пациентов помогают антибиотики, но в некоторых случаях они не помогают.

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем звезды делились в соцсетях на выходных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!