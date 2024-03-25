Подходит к концу понедельник, 25 марта. В России судят подозреваемых в совершении террористического акта в "Крокус-Сити", на которых заметны следы возможных пыток. В Латвии готовятся к изменениям в системе билетов и тарифов, а также ищут пропавших людей. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 25 марта ⟩ Новые цены билетов на поезд, последствия атаки на "Крокус" и грядущий юбилей НАТО
Новости Латвии:
Пока политики все еще говорят о возможных санкциях в отношении марганцевой руды, решение России национализировать крупнейшего получателя руды - Челябинский электрометаллургический комбинат - заметно повлияло на движение этого груза через Латвию. Из-за санкций, введенных против России, латвийские компании теперь испытывают проблемы с обработкой грузов, связанных с этим комбинатом, заключает программа LTV De Facto. Однако это не единственный завод в России, получающий марганцевую руду через Латвию.
На этой неделе правящая коалиция отклонила просьбу оппозиции об отставке министра финансов Арвила Ашераденса в связи со скандалом вокруг претензий Нормунда Орлеанса, бывшего главы офиса партии "Единство", о получении зарплаты в конвертах и других нарушениях. В интервью программе Латвийского телевидения De Facto Орлеанс подробно рассказал о том, насколько широко было распространено обращение наличных денег в партии во времена бывшего генерального секретаря Артиса Кампарса.
С 1 апреля этого года постепенно вступит в силу новая система билетов и тарифов на региональный общественный транспорт, которая повлияет на стоимость железнодорожных билетов, сообщили в Pasažieru vilciens.
Служба государственной безопасности (VDD) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь и напоминает о высоких рисках вербовки и разведки на территории этих стран, сообщили в службе.
Роберт Миксонс рано утром в воскресенье покинул Старую Ригу, чтобы, скорее всего, отправиться домой. Незадолго до 5 утра Роберта зафиксировали камеры наблюдения на ул. Мукусалас, однако жена и двое детей не дождались его возвращения домой. "Версий много, и они разные, но мы не оставляем надежды", - рассказали друзья Роберта, которые также поделились последней информацией о поисках мужчины и о том, как можно помочь.
Государственная полиция разыскивает пропавшую Шарлотту Андерсон 1999 года рождения.
Вечером в воскресенье, 24 марта, Кристине, мать пропавшего Валтерса, обратилась с сообщением к сыну в социальной сети Facebook. Юноша пропал 17 марта.
Сын экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, директор по маркетингу Cēsu alus Густавс Затлерс, и его жена Рута стали родителями, свидетельствуют сообщения молодой матери в социальных сетях.
На этой неделе в Латвии станет значительно теплее, а во время пасхальных выходных возможны дожди и резкие перепады температуры, прогнозирует Global Forecast System.
В ночь на воскресенье, 31 марта, состоится переход на летнее время, когда стрелки часов нужно будет перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.
За рубежом:
Четверых подозреваемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали на два месяца, им предъявлены обвинения в теракте в составе организованной группы. Басманный суд Москвы заявил, что они полностью признали вину. Все четверо были с явными следами избиений, один - с перевязанной головой, другого доставили в суд в кресле-коляске.
Журналисты обратили внимание пресс-секретаря президента РФ на то, что доставленные в суд подозреваемые в теракте "имели видимые признаки насильственных действий". Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос.
Теракт, произошедший в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", мог причинить убытки в размере 9,5-11,4 млрд рублей (95-114 млн евро).
В понедельник, 25 марта, Россия снова выпустила ракеты по Киеву, что стало третьей воздушной атакой на украинскую столицу за пять дней.
В ночь на понедельник, 25 марта, на Новочеркасской ГРЭС (государственная районная электростанция) в России произошел пожар, в результате которого были повреждены два энергоблока, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Бизнес-магнаты и миллиардеры часто выделяются своим экстравагантным и зачастую эксцентричным выбором жилья. Но один бизнес-магнат поднял планку роскошных особняков на новую высоту - на 122 метра, если быть точным, сообщает Business Insider.
Интересное чтиво:
29 марта исполнится 20 лет с того момента, как Латвия вошла в состав НАТО, а 4 апреля само НАТО отпразднует юбилей - 75 лет. Стоит ли Латвии опасаться вторжения России, как НАТО изменилось за последние три четверти века и как на нашу страну повлияют выборы президента США - об этом в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" поговорили с представителем Госдепартамента США Дэниелом Сайзеком.
Несмотря на продолжающиеся военные действия, экономика Украины постепенно восстанавливается. Это видно, просто находясь в любом украинском городе в тылу. Даже с началом войны в Украине оставались иностранные компании, а с 2023 года начали открывать свои производства новые предприниматели из-за рубежа. Интересна ли Украина латвийскому бизнесу? Что говорят о коррупции в Украине латвийские предприниматели? Есть ли механизм защиты иностранного бизнеса от военных рисков? TVNET+ искал ответы.
Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к третьей мировой войне, против них войну уже ведет организация "Исламское государство", признанная террористической в России и многих других странах. ИГ все равно, на кого нападать, главное - резонансно, и в последнее время исламисты активизировались, пользуясь тем, что крупные державы заняты конфликтами в Украине и секторе Газа, пишут американская Wall Street Journal и катарская Al Jazeera.
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Клещевой боррелиоз (который также называют болезнью Лайма) ежегодно обходится США почти в миллиард долларов. Большинству пациентов помогают антибиотики, но в некоторых случаях они не помогают.
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