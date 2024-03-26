Поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны резко возросли. Ее переправляли туда через порты в Риге и Вентспилсе, а с 2023 года также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Эстонии Тийта Вяхи. Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале. В интересах военной промышленности.
Для абонентов
Груз на сто миллионов: марганец для военной машины Путина едет через Вентспилс и Силламяэ
Потребление марганца в России почти полностью зависит от экспорта: у них тоже есть некоторые запасы марганца, но начать добычу на сколько-нибудь значительном промышленном уровне им пока не удалось. По предварительным данным, в 2023 году Россия поставила рекордно много за всю историю - более двух миллионов тонн марганцевой руды, которая используется для производства высококачественной стали - кроме прочего, например, для стволов орудий, бронемашин и гусениц для них. "Рост, очевидно, обусловлен потребностями войны", - считает эксперт по безопасности и экономике Райво Варе.