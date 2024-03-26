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Груз на сто миллионов: марганец для военной машины Путина едет через Вентспилс и Силламяэ

Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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Виктор Вексельберг, олигарх с мировым влиянием, Юрий Антипов, в прошлом месяце оставшийся без любимого челябинского завода, и Тийт Вяхи, бывший премьер-министр Эстонии, так или иначе связаны с перевозками марганца.
Виктор Вексельберг, олигарх с мировым влиянием, Юрий Антипов, в прошлом месяце оставшийся без любимого челябинского завода, и Тийт Вяхи, бывший премьер-министр Эстонии, так или иначе связаны с перевозками марганца. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны резко возросли. Ее переправляли туда через порты в Риге и Вентспилсе, а с 2023 года также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Эстонии Тийта Вяхи. Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале. В интересах военной промышленности.

Потребление марганца в России почти полностью зависит от экспорта: у них тоже есть некоторые запасы марганца, но начать добычу на сколько-нибудь значительном промышленном уровне им пока не удалось. По предварительным данным, в 2023 году Россия поставила рекордно много за всю историю - более двух миллионов тонн марганцевой руды, которая используется для производства высококачественной стали - кроме прочего, например, для стволов орудий, бронемашин и гусениц для них. "Рост, очевидно, обусловлен потребностями войны", - считает эксперт по безопасности и экономике Райво Варе.

Другой эксперт, консультировавший Postimees, отметил, что причина огромного роста объемов поставок марганцевой руды в том, что Россия заняла те мировые рынки экспорта ферросплавов, которые ранее контролировались украинскими месторождениями-заводами (Никополь, Запорожье), но прекратили свою деятельность из-за войны. Таким образом, помимо того, что марганец непосредственно необходим военной промышленности России, он способствует расширению их экономического присутствия в мире и приносит значительные налоговые поступления в государственную казну. Кстати, по данным Департамента статистики, в 2023 году Россия была основной страной, из которой в Эстонию импортировали ферросплавы (на сумму 11,2 млн евро), на долю которой приходилась половина всего импорта ферросплавов сюда (за ней следует Бразилия с 37,1 процента).

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