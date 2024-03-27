Кирсис: приватизация земли, находящейся у аэропорта, состоялась неправомерно

Кирсис сообщил, что выводы самоуправления будет переданы правоохранительным органам, а также будет предложено передать участки в государственную собственность.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге сообщил, что купившие участки инвесторы будут проинформированы об этом решении и будут обсуждаться дальнейшие действия, в частности, возможно ли соглашение об отмене приватизации или же самоуправлению придется судиться с инвестором о покрытии убытков.

Как сообщалось, к самоуправлению в связи с незаконной приватизацией незастроенной земли в районе, необходимом для будущего развития аэропорта, обратился генеральный прокурор.

По мнению прокуратуры, в процессе приватизации самоуправление не проанализировало необходимость земельных участков для осуществления функций государственного управления или государственной или муниципальной коммерческой деятельности, тогда как все 22 земельных участка находятся на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта.

Генеральный прокурор потребовал, чтобы самоуправление восстановило свои права на эти участки.

Принадлежащие столичному самоуправлению участки были проданы на аукционе 14 апреля 2022 года за 5,7 млн евро компании Cella investment 3, связанной с застройщиком Sirin Development. Обе компании входят в литовскую холдинговую компанию ME Holding NT. Общая площадь земельных участков составляет 389,4 тыс. кв. м.

В связи с этими земельными участками бывший и. о. директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс подозревается в предложении взятки в размере 50 000 евро Янису Мейрансу, советнику министра сообщения Каспарса Бришкенса.

В деле, которое расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, фигурирует также предприниматель Павел Томилин, бывший помощник мэра Нила Ушакова, сообщило ранее Латвийское телевидение.

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