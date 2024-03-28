Sirin Development потребует у Рижской думы возместить убытки за землю возле аэропорта

С учетом принятого самоуправлением решения об отмене аукциона Sirin Development надеется, что процесс возврата уплаченных за землю 5,7 млн евро начнется как можно скорее.

Кузавас сообщил, что будут также детально подсчитаны убытки, так как после покупки земли Sirin Development платила земельный налог и проценты банкам, одолжившим деньги на покупку земли, а также были другие расходы.

"Мы уважаем решения властей и будем их выполнять. Однако с сожалением приходится констатировать, что разногласия между латвийскими учреждениями подрывают имидж Риги и страны, становясь препятствием для привлечения иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест и увеличения доходов бюджета. Более того, это происходит в то время, когда иностранные инвесторы и так очень осторожны и неохотно вкладывают деньги в страны Балтии", - сказал Кузавас.

Он добавил, что ситуация действительно неприятная, потому что Sirin Development посвятила этому проекту много времени, усилий и финансовых ресурсов.

Как сообщалось, 27 марта на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что передача на приватизацию нескольких земельных участков вблизи Рижского аэропорта в 2012 году была незаконной. К такому выводу пришло самоуправление, оценив законность процесса приватизации. На момент принятия решения депутаты не располагали полной информацией.

6 марта Рижская дума приняла решение аннулировать принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков вблизи аэропорта, восстановив права самоуправления на эти участки.

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