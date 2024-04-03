НАТО планирует пятилетний пакет помощи Украине - это подстраховка от возможного президентства Трампа

Предложение об этой миссии появилось в то время, когда администрация президента США Джо Байдена стремится добиться от Конгресса одобрения пакета военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, против которого Трамп открыто выступает перед президентскими выборами в ноябре.

Многие страны НАТО считают, что неспособность добиться согласия Конгресса США на эту помощь является предвестником того, как изменится политика США в отношении Киева при президентстве Трампа.

Страны НАТО обеспокоены состоянием вооруженного конфликта в Украине, где Россия перехватила инициативу, превзойдя украинские силы по численности военнослужащих и количеству оружия.

Доля США в этой помощи в размере 100 миллиардов долларов будет значительно меньше, чем пакет военной помощи, который еще не принят Конгрессом США. Сейчас ведутся дискуссии о структуре этого финансирования, и некоторые считают, что она должна быть аналогична общей бюджетной структуре НАТО, поэтому доля США составит чуть более 16 миллиардов долларов.

Планируемая пятилетняя помощь предложена для обеспечения долгосрочного финансирования до возможной победы Трампа на выборах, а также для того, чтобы Украина получила конкретную выгоду от запланированного саммита.

"Министры иностранных дел обсудят лучший способ организовать поддержку Украины со стороны НАТО, чтобы сделать ее более сильной, предсказуемой и устойчивой", - сказал представитель НАТО, добавив, что обсуждения продолжатся до запланированного саммита в июле.

В настоящее время большая часть западного оружия, поставляемого Украине, находится в ведении возглавляемой США группы "Рамштайн", официально известной как Контактная группа по вопросам обороны Украины, которая регулярно проводит встречи для обсуждения вопросов улучшения координации двусторонних поставок.

Два дипломата предупредили, что предложение Столтенберга нуждается в поддержке всех 32 государств-членов и, скорее всего, приведет к многомесячным переговорам, во время которых в предложение могут быть внесены изменения.

Ожидается сопротивление со стороны таких государств-членов, как Венгрия, которая выступает против предоставления оружия Украине, а также со стороны тех государств-членов, которые настороженно относятся к шагам, подразумевающим или предполагающим прямую роль НАТО в вооруженном конфликте.

Российский диктатор Владимир Путин стремится изобразить войну в Украине как войну между Россией и НАТО.

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