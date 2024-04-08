Импорт зерна в Латвию из России увеличился на 40%

Стоимость импортированного в первом квартале из России зерна составила 27,007 млн евро, что на 6,2% меньше, чем в первом квартале 2023 года.

Импорт кукурузы из России в первом квартале составил 136 539 тонн, ржи - 8530 тонн, пшеницы и пшенично-ржаной смеси - 8744 тонны, тритикале - 111 тонн, ячменя - 4400 тонн.

По сравнению с первым кварталом 2023 года импорт кукурузы увеличился на 26,5%, ржи - на 70,6%, а тритикале - уменьшился на 60,5%. Пшеница и пшенично-ржаная смесь, а также ячмень в первом квартале 2023 года не импортировались.

В VID пояснили, что товары, прошедшие процедуру импорта и выпущенные в свободное обращение, приобретают статус товаров Европейского союза (ЕС) и могут свободно перемещаться по территории ЕС. Они могут быть потреблены в Латвии или вывезены в другие страны ЕС без прохождения таможенных процедур. В то же время латвийская таможня не располагает информацией о том, сколько российского зерна было фактически потреблено в Латвии, а сколько вывезено в другие страны ЕС.

Транзитом в первом квартале из России через Латвию было перевезено 596 807 тонн зерна, что на 78,9% больше, чем в первом квартале 2023 года (333 623 тонны). Транзитом были провезены 311 541 тонна пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 151 707 тонн кукурузы, 124 889 тонн ячменя, 7911 тонн ржи, 692 тонны тритикале, 44 тонны овса и 22 тонны риса.

По сравнению с первым кварталом 2023 года транзит пшеницы и пшенично-ржаной смеси увеличился на 31,3%, кукурузы - на 60%, ржи - в 359 раз. Тритикале было перевезено на 36% меньше, чем в первом квартале 2023 года, а риса - в шесть раз меньше.

Ячмень в первом квартале 2023 года через Латвию транзитом не перевозился, а транзит овса уменьшился по сравнению с первым кварталом 2023 года в 5,5 раза.

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