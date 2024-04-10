Марио Бьонди снова выступит в Юрмале

Марио Бьонди, прославившийся своим неповторимым голосом и ярким творчеством, обещает подарить зрителям незабываемый вечер, наполненный страстью и любовью к музыке. Бьонди обладает завораживающим глубоким баритоном, в котором прекрасно сочетается сильный мужественный характер с удивительной нежностью. Его выступления всегда радуют поклонников уникальным сочетанием джаза, соула, фанка и ритм-н-блюза, а его энергия на сцене не оставляет равнодушным никого.

"Для меня большая честь возвращаться в Юрмалу и делиться своей музыкой с такой замечательной и теплой публикой", - отмечает Марио Бьонди.

"Я в предвкушении вечера, который проведу вместе с латвийскими зрителями, уверен, что музыка, которую мы будем исполнять на сцене "Дзинтари", останется с вами еще долгое время после концерта".

Концерт Марио Бьонди в зале "Дзинтари" станет одним из значимых культурных событий этого лета в Юрмале. Билеты уже в продаже.

Видео: Марио Бьонди - This Is What You Are

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