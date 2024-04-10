Марио Бьонди снова выступит в Юрмале

Звезда итальянского джаза Марио Бьонди объявил о своем грандиозном возвращении на балтийское побережье. Легендарный вокалист и автор песен выступит на сцене концертного зала "Дзинтари" 22 августа.
Марио Бьонди, прославившийся своим неповторимым голосом и ярким творчеством, обещает подарить зрителям незабываемый вечер, наполненный страстью и любовью к музыке. Бьонди обладает завораживающим глубоким баритоном, в котором прекрасно сочетается сильный мужественный характер с удивительной нежностью. Его выступления всегда радуют поклонников уникальным сочетанием джаза, соула, фанка и ритм-н-блюза, а его энергия на сцене не оставляет равнодушным никого.
"Для меня большая честь возвращаться в Юрмалу и делиться своей музыкой с такой замечательной и теплой публикой", - отмечает Марио Бьонди.
"Я в предвкушении вечера, который проведу вместе с латвийскими зрителями, уверен, что музыка, которую мы будем исполнять на сцене "Дзинтари", останется с вами еще долгое время после концерта".
Концерт Марио Бьонди в зале "Дзинтари" станет одним из значимых культурных событий этого лета в Юрмале. Билеты уже в продаже.
Видео: Марио Бьонди - This Is What You Are
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!