Lux Express начнет возить из аэропорта до центра за 8 евро

По его словам, в будущем у пассажиров будет больше возможностей добраться из аэропорта в город. В настоящее время в аэропорту перенесена остановка общественного транспорта и введена отдельная парковка для такси Bolt.

"Планируется также ввести потолок цен на такси", - добавил министр.

Он подчеркнул, что введенные в аэропорту ваучеры - это просто еще один вариант для тех, кто хочет воспользоваться поездкой по фиксированному тарифу.

Ранее Lux Express сообщил, что начнет обслуживать маршрут из аэропорта в центр Риги к лету.

С 11 апреля в аэропорту также началась продажа ваучеров на такси для поездок из аэропорта. Стоимость ваучера составляет 33,5 евро, и они действуют в такси XTaxi и TaksiLV.

Пассажиры, не желающие использовать ваучеры для поездок из аэропорта, по-прежнему могут оплатить поездку в соответствии с тарифами такси, воспользоваться общественным транспортом, услугами каршеринга или собственным автомобилем.

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