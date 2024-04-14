Главное за 14 апреля ⟩ Объявлено желтое предупреждение, как живут корги в приюте и Максим Бусел о русском языке

Иран запустил "массивный рой" из более чем 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет, заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. По его данным, системы обороны Израиля и его союзников в регионе перехватили подавляющее большинство ракет и беспилотников. Десятки из них, по его словам, были сбиты за пределами израильской территории.

Иран впервые нанес удары по Израилю со своей территории. Несмотря на масштабность атаки, ущерб оказался незначительным.

В редакцию обратился читатель, который рассказал, что 11 апреля он, как и многие другие пассажиры, находился в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха и ждал вылета в Таллинн. Но все пошло не по плану, сообщает Rus.Postimees.

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