В последний выходной день произошло много важных событий - в Латвии объявлено желтое предупреждение, Иран запустил по Израилю "рой" из более чем 200 дронов-камикадзе, актер Максим Бусел рассказал про "русский пузырь" и интеграцию. Об этих и других новостях воскресенья, 14 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 14 апреля ⟩ Объявлено желтое предупреждение, как живут корги в приюте и Максим Бусел о русском языке
Новости Латвии:
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильного ветра.
В связи с предстоящей реформой сети школ и намерением улучшить качество образования Латвийское телевидение проанализировало результаты экзаменов в 9-х классах в прошлом году.
Мошенники каждый день придумывают все новые и новые схемы, чтобы обмануть жителей Латвии. Журналист Латвийского радио-4 Людмила Пилип в программе "Домская площадь" собрала последние схемы преступников.
Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) представило на утверждение законопроект, который предусматривает роспуск Резекненской городской думы и назначение временной администрации.
К 2026 году в Риге планируют перестроить путепровод через Карля Улманя гатве на ул. Баускас, раскрыла Рижская дума.
За рубежом:
Украина уже в этом году может столкнуться с реальной угрозой поражения в войне, предупредил бывший командующий Объединенными силами Великобритании. Причина, как сказал Би-би-си генерал Ричард Бэрронс, в том, "что Украина может почувствовать, что не может победить".
Иран в воскресенье утром заявил, что ответная акция на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске "может считаться завершившейся".
Иран запустил "массивный рой" из более чем 200 дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет, заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. По его данным, системы обороны Израиля и его союзников в регионе перехватили подавляющее большинство ракет и беспилотников. Десятки из них, по его словам, были сбиты за пределами израильской территории.
Иран впервые нанес удары по Израилю со своей территории. Несмотря на масштабность атаки, ущерб оказался незначительным.
В редакцию обратился читатель, который рассказал, что 11 апреля он, как и многие другие пассажиры, находился в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха и ждал вылета в Таллинн. Но все пошло не по плану, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Вырос, рос, жил в "русском пузыре". Русскоязычная семья, школа русскоязычная", - вспоминает актер театра и кино, певец, музыкант, композитор Максим Бусел.
Шаг за шагом. Так щенок корги Винни, которого держали в сарае на ферме корги Lieldeviņzare, строит отношения с людьми. Пока почти "вся Рига" искала песика, сбежавшего во время интервью TVNET уже во второй раз, из Lieldeviņzare изъяли и увезли остальных 105 щенков. Спустя две с половиной недели поимки на территории порта на Кундзиньсале Винни клюнул на копченую курицу и вернулся домой. В свою очередь, Ķepu-ķepā приглашает на собачью терапию - поиграть и пообнимать других корги, чтобы они привыкли к людям и не сбегали, как Винни.
Мужская сборная Латвии по баскетболу 3х3 с Агнисом Чаварсом, Францем Густавом Лацисом, Наурисом Миезе и Зигмаром Раймо в составе в воскресенье в Гонконге одержала победу в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже. В полуфинале латвийцы победили в драматической борьбе в дополнительное время матча, а в финале наши баскетболисты играли элегантно и уверенно.
Нужна ли страховка KASKO при езде на мотоцикле? Этот вопрос трактует передача Zebra, ведущий которой Паул Тимротс сам столкнулся с различными происшествиями - однажды въехал на мотоцикле в высыпавшиеся на дорогу зерна и упал, а в другой раз в него влетел аист.
Актер и режиссер Гердс Лапошка, который раньше работал в Новом Рижском театре (JRT), а сейчас ставит свой моноспектакль Goodbye, February!, ищет работу. Оказывается, найти ее не так уж и просто.
Латвийскому баскетболисту Кристапу Порзиньгису в воскресенье в последнем матче регулярного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" был дан отдых, и он на поле не выйдет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!