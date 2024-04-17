Эксперт рассказал, могут ли рижане купить квартиру в новостройке

Член правления Латвийской ассоциации недвижимости LANĪDA, председатель правления компании Langes Pils Андрей Валтерс рассказал, что количество сделок с новыми проектами в Риге в 2023 году упало на 15% по сравнению с 2022 годом.

"По сути, официального падения цен на новые проекты не происходит. Но сегодня мы понимаем, что происходит, как мы говорим,

марафон или олимпиада разных морковок или плюшек. Сегодня девелоперы, чтобы продать [квартиру], предлагают кухню в подарок, парковочное место, где-то я слышал, что за вас год-два-три будут платить коммунальные.

То есть на данный момент покупателю довольно сложно, потому что ему приходится заниматься математическими упражнениями для того, чтобы сравнить цены и понять, какую выгоду он получит", - уточнил Валтерс.

Он отметил, что в Риге большинство сделок при покупке нового жилья - в диапазоне от 100 до 150 тысяч евро.

Андрей Валтерс уверен, что на сделки оказывает влияние и ставка EURIBOR, которая сильно поднялась за последнее время.

"Все поняли, что хорошо брать ипотеку под 2% годовых, а сейчас стало вдруг 6%. Стоимость строительства в последние годы существенно выросла, и если 5-6 лет назад мы говорили, что 1500 евро за один квадратный метр - это окей, то теперь это 2000 и выше. 2300-2500 - средняя стоимость", - сказал Валтерс.

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