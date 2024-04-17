Эксперт рассказал, могут ли рижане купить квартиру в новостройке

В 2023 году в Латвии было сдано в эксплуатацию почти 3 тыс. квартир, а чтобы улучшить ситуацию с доступностью жилья, по прогнозам Минэкономики, ежегодно нужно строить 10 тыс. новых квартир. Член правления Национального альянса развития недвижимого имущества (NNĪAA) Интс Далдерис в программе Латвийского радио 4 "Открытый разговор" рассказал о ситуации на ранке недвижимости.
От отметил, что для увеличения количества построенных квартир не обойтись без помощи государства.
"Ясно одно - что без какой-либо государственной интервенции эта цифра сильно не улучшится. Потому что действительно сейчас процентные ставки такие, какие есть. Большая компания Colliers оценивает, что в этом году рынок может взять примерно 1400 квартир, которые люди могут себе позволить.
Спрос высокий, но есть разница между тем, сколько люди могут заплатить, и тем, сколько стоит сейчас квадратный метр жилья.
Средняя цена для новой квартиры - примерно 2600-2700 евро [за квадратный метр]. И если надо брать кредит, мы говорили с банками, там не складываются эти все цифры вместе.
Интерес есть, люди хотят, но купить сейчас по этим ценам не могут", - поделился Далдерис.
Эксперт считает, что в сегменте нового жилья все равно есть потенциал для роста, потому что около 70% жителей Риги живут в домах советской постройки, которые стареют.
При этом Далдерис отметил, что из-за большой бюрократии от идеи до сдачи дома в эксплуатацию проходит 3-4 года, а это очень долгий срок.
Член правления Латвийской ассоциации недвижимости LANĪDA, председатель правления компании Langes Pils Андрей Валтерс рассказал, что количество сделок с новыми проектами в Риге в 2023 году упало на 15% по сравнению с 2022 годом.
"По сути, официального падения цен на новые проекты не происходит. Но сегодня мы понимаем, что происходит, как мы говорим,
марафон или олимпиада разных морковок или плюшек. Сегодня девелоперы, чтобы продать [квартиру], предлагают кухню в подарок, парковочное место, где-то я слышал, что за вас год-два-три будут платить коммунальные.
То есть на данный момент покупателю довольно сложно, потому что ему приходится заниматься математическими упражнениями для того, чтобы сравнить цены и понять, какую выгоду он получит", - уточнил Валтерс.
Он отметил, что в Риге большинство сделок при покупке нового жилья - в диапазоне от 100 до 150 тысяч евро.
Андрей Валтерс уверен, что на сделки оказывает влияние и ставка EURIBOR, которая сильно поднялась за последнее время.
"Все поняли, что хорошо брать ипотеку под 2% годовых, а сейчас стало вдруг 6%. Стоимость строительства в последние годы существенно выросла, и если 5-6 лет назад мы говорили, что 1500 евро за один квадратный метр - это окей, то теперь это 2000 и выше. 2300-2500 - средняя стоимость", - сказал Валтерс.
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