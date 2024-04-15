Силиня о выборах в США: Латвия продолжит укреплять свою обороноспособность при любом исходе

Когда премьер-министр официально объявила о выдвижении дипломата Байбы Браже на пост министра иностранных дел, ее попросили прокомментировать дальнейшие планы правительства по выстраиванию трансатлантических отношений с США.

Силиня отметила, что президентские выборы в США вызывают беспокойство у международного сообщества,

но Латвия продолжит работать со своим трансатлантическим партнером, по возможности поддерживая хорошие отношения.

Отвечая на вопрос об опасениях, связанных с возможным избранием республиканца Дональда Трампа, Силиня подчеркнула, что трансатлантические отношения Латвии с США были "довольно активными" во время прошлого президентства Трампа. "На данный момент для меня нет четких сигналов, что эти отношения могут разрушиться, потому что есть договор НАТО и другие действующие договоры, которые закрепил не только президент США, но и Конгресс", - сказала Силиня.

Премьер-министр отметил, что и демократы, и республиканцы США понимают стоящие перед Латвией задачи, и сами американские политики в свое время выступали за вступление Латвии в НАТО. "Люди, которые выступали за вступление стран Балтии в НАТО, есть и сегодня, и они подтверждают, что и впредь будут нас защищать. Поскольку они сами выступали за то, чтобы мы были союзниками НАТО, они будут продолжать это делать", - сказал премьер-министр.

В то же время Силиня подчеркнула, что Латвия продолжит укреплять свою военную обороноспособность "несмотря ни на что".

"У Латвии есть четкий план обороны, четкий план безопасности. Мы делаем максимум возможного, чтобы укрепить оборону нашей страны и защитить безопасность наших граждан. Мы продолжим это делать независимо от выборов в США", - сказала Силиня.

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