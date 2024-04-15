Сегодня бывший премьер Кришьянис Кариньш заявил, что не знал об истиной стоимости злополучных спецрейсов, а на Болдерайском пирсе обнаружили погибших бакланов. Тем временем уже грядущей ночью местами ожидается мороз. Об этих и других главных событиях уходящего понедельника, 15 апреля - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 15 апреля ⟩ Кариньш не знал о стоимости спецрейсов, страшная находка в Болдерае и день рождения Пугачевой
Новости Латвии:
Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не знал, сколько стоило перемещение специальными авиарейсами. Об этом он заявил в программе Латвийского радио "В точке пересечения". Также политик рассказал, что продолжит политическую деятельность, работая в Сейме.
В понедельник, радуя молодежь, вдоль торгового центра Origo прогуливался человек в костюме медведя. К сожалению, встреча с пьяным прохожим привела к не столь веселому финалу.
Приоритетами кандидата на пост министра иностранных дел Байбы Браже будут укрепление безопасности Латвии, повышение конкурентоспособности экономики и защита подданных Латвии, заявила Браже журналистам.
Причины, по которым жители Латвии уезжают из страны, выявили опросы. Об этом рассказала в эфире Латвийского радио 4 профессор, директор Центра исследований диаспоры и миграции ЛУ Инта Миериня.
За рубежом:
В субботу в одном из торговых центров Сиднея произошло нападение с ножом, в результате которого погибли шесть человек, в том числе дочь австралийского мультимиллионера Джона Синглтона, сообщают зарубежные СМИ.
Инесса Поленко, достаточно популярная в России блогер, упала со скалы в Гаграх в Абхазии, пытаясь сделать селфи. Падение с высоты 50 метров оказалось фатальным, сообщает The Sun.
Cредний диапазон брутто-зарплаты в Эстонии, предлагаемый в объявлениях о вакансиях, в первом квартале 2024 года составлял 1660–2244 евро, что на 13 процентов больше, чем за тот же период в 2023 году, пишет Rus.Postimees.ee, ссылаясь на статистику портала вакансий CVKeskus.ee.
Интересное чтиво:
Российский журналист "Новой Газеты. Европа" Илья Азар переехал в Ригу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время он успел выпустить несколько интервью, напрямую связанных с Латвией. Например, именно в разговоре с ним Божена Рынска оскорбила часть местных жителей и именно ему открылся пропагандист Марат Касем. Об этих интервью, а также о жизни в Латвии и российской оппозиции Илья Азар рассказал в программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET.
Кто бы не хотел работать четыре дня в неделю, но зарплату получать исходя из 5-дневной рабочей недели? Программа Rus.LSM "Экономика на пальцах" разбирается, что мешает сделать пятницу выходным днем.
Если когда вы слышите название Saab, вам в голову приходит только старый добрый "саабик", то вы многое пропустили. Основанная почти 90 лет назад Шведская самолетная корпорация (Svenska Aeroplan Aktiebolaget, или SAAB) начинала с военной авиации, а теперь это огромный оборонный концерн, производящий как истребители, так и подводные лодки, радары и легкое вооружение. Уже 25 лет среди клиентов Saab - и Вооруженные силы Латвии.
Бывшая работница Горхолла о приездах Пугачевой в Таллинн в 80-х годах согласилась вспоминать лишь на условиях анонимности. "Есть вещи, которые не хотелось бы рассказывать…" - говорит пожилая женщина. Зато Юлия, которой посчастливилось побывать с Пугачевой на одной съемочной площадке, к 75-летию Примадонны поделилась с нами эксклюзивными видеокадрами.
15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Рассказываем, как ее поздравляют звездные коллеги и родные.
Латвийский форвард Райвис Ансонс в воскресенье, 14 апреля, заработал пятиминутный штраф за драку в матче Американской хоккейной лиги (АХЛ), а его команда "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" проиграла со счетом 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) на выезде команде "Херши Беарс".
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