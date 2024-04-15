Главное за 15 апреля ⟩ Кариньш не знал о стоимости спецрейсов, страшная находка в Болдерае и день рождения Пугачевой

Cредний диапазон брутто-зарплаты в Эстонии, предлагаемый в объявлениях о вакансиях, в первом квартале 2024 года составлял 1660–2244 евро, что на 13 процентов больше, чем за тот же период в 2023 году, пишет Rus.Postimees.ee, ссылаясь на статистику портала вакансий CVKeskus.ee.

Интересное чтиво:

Российский журналист "Новой Газеты. Европа" Илья Азар переехал в Ригу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время он успел выпустить несколько интервью, напрямую связанных с Латвией. Например, именно в разговоре с ним Божена Рынска оскорбила часть местных жителей и именно ему открылся пропагандист Марат Касем. Об этих интервью, а также о жизни в Латвии и российской оппозиции Илья Азар рассказал в программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET.

Кто бы не хотел работать четыре дня в неделю, но зарплату получать исходя из 5-дневной рабочей недели? Программа Rus.LSM "Экономика на пальцах" разбирается, что мешает сделать пятницу выходным днем.