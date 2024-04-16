Министр: в аптеках нужно ввести плату за каждый обслуженный рецепт

Министр считает, что плата могла бы составить 1,5 евро, из них 50% оплачивало бы государство, а вторую половину - пациент.

"Поддержим фармацевта, чтобы он мог давать консультации о лекарствах пациентов - как их применить, чтобы мог больше говорить с пациентом, заботиться о нем", - сказал Абу Мери.

Политик отметил, что подобная плата есть в Эстонии. Там она составляет 2,5 евро.

Также Абу Мери уверен, что стоимость рецептурных лекарств можно снизить на 15-20%, если разработать модель наценки на медикаменты, которая будет предусматривать конкретную сумму прибыли с наценки и для аптек и для оптовиков.

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