Министр: в аптеках нужно ввести плату за каждый обслуженный рецепт

Для того, чтобы сохранить небольшие аптеки в регионах Латвии, за каждый обслуженный рецепт на лекарство можно было бы ввести плату. Ее могли бы оплачивать пациенты и государство. Об этом заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в программе Labrīt на Латвийском радио, сообщает портал Rus.LSM.
Министр считает, что плата могла бы составить 1,5 евро, из них 50% оплачивало бы государство, а вторую половину - пациент.
"Поддержим фармацевта, чтобы он мог давать консультации о лекарствах пациентов - как их применить, чтобы мог больше говорить с пациентом, заботиться о нем", - сказал Абу Мери.
Политик отметил, что подобная плата есть в Эстонии. Там она составляет 2,5 евро.
Также Абу Мери уверен, что стоимость рецептурных лекарств можно снизить на 15-20%, если разработать модель наценки на медикаменты, которая будет предусматривать конкретную сумму прибыли с наценки и для аптек и для оптовиков.
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