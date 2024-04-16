В больнице Страдиня откроются три новых медицинских объекта

Клиническая университетская больница имени Страдиня на следующей неделе откроет три новых медицинских объекта, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью больницы Винета Клявиня.
В больнице откроются расширенное кардиохирургическое отделение анестезиологии и интенсивной терапии, гибридный зал сосудистой хирургии и кардиохирургический операционный блок, состоящий из четырех новых операционных залов. Во время мероприятия в одной из кардиохирургических операционных будет проведена симуляция операции на сердце.
Открытие состоится 22 апреля в 15:00 в помещениях дневного стационара больницы (вход B3).
В мероприятии примут участие министр здравоохранения Хосам Абу Мери, председатель правления больницы Лаурис Видзис, главный врач Ева Стрике, руководитель Латвийского кардиологического центра Андрей Эрглис, главврач центра сосудистой хирургии Дайнис Криевиньш и главврач центра кардиохирургии Мартиньш Калейс.
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