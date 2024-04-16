В больнице Страдиня откроются три новых медицинских объекта

В больнице откроются расширенное кардиохирургическое отделение анестезиологии и интенсивной терапии, гибридный зал сосудистой хирургии и кардиохирургический операционный блок, состоящий из четырех новых операционных залов. Во время мероприятия в одной из кардиохирургических операционных будет проведена симуляция операции на сердце.