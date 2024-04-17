Видео ⟩ Можно ли при разводе справедливо разделить имущество, которое записано на родителей мужа?

В случае Дайги семья разводится, но имущество юридически принадлежит родителям ее мужа.

Дайга говорит, что чувствует себя обманутой. Первоначальный план ее и ее мужа заключался в создании мини-зоопарка, и восемь лет назад они купили участок на аукционе, чтобы его обустроить.

Имущество зарегистрировано на имя матери мужа. То же самое было сделано и с другим приобретенным имуществом - оно было зарегистрировано на имя тестя.

Сейчас в суд подано заявление о разводе, и Дайга хочет, чтобы имущество, нажитое во время брака, было признано совместной собственностью.

"Я не прошу всего, просто разделить пополам!" - говорит Дайга, которая вложила время и деньги в улучшение недвижимости.

Через некоторое время женщина начала чувствовать, что никто не собирается выполнять данные ранее обещания о переписывании недвижимости на ее имя.

Нотариус отмечает, что женщина не сможет претендовать на имущество, но что можно получить справедливую компенсацию, обратившись в суд.

Видео: Сюжет программы 4. studija

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